Něco se hodně nepovedlo: Apple znenadání zařízl betu iOS 26.2 na těchto iPhonech a iPadech

iPhone
Jiří Filip
0

Ačkoliv je první beta iOS 26.2 venku teprve od úterního večera, Apple už u ní musel řešit první závažné problémy, které vedly dokonce až k jejímu pozastavení pro některé zařízení. Konkrétně iPhone Air, 16e a 5G varianty iPadů Pro M5 přestaly instalaci umožňovat poté, co Apple této betě ukončil podepisování. 

Důvod pozastavení beta testů na těchto zařízeních Apple sice neprozradil, ale jelikož mají tato zařízení společný modem Apple C1 (případně C1X), tedy vlastní čip Applu zodpovědný za mobilní konektivitu, je pravděpodobné, že se právě u něj objevila nějaká závada, kvůli které Apple raději zamezil dalším instalacím. Leaker Max Weinbach z Creative Strategies pak tvrdí, že jeho iPad Pro po instalaci spadl do režimu zotavení (Recovery Mode) a bylo nutné ho kompletně obnovit zpět na iPadOS 26.1.

Není zatím jasné, kdy Apple chybu opraví a zda vydá speciální upravenou betu jen pro zařízení s modemem C1/C1X. Vzhledem k závažnosti problému se ale dá očekávat, že opravená verze se objeví během několika dní, aby bylo možné v testování iOS a iPadOS 26.2 pokračovat. 

