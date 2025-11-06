Zavřít reklamu

AirDrop v iOS 26.2 nabídne nové možnosti propojení

iPhone
Martin Hradecký
Apple připravuje rozšíření nastavení viditelnosti AirDrop, které by mohlo zásadně usnadnit sdílení souborů mezi zařízeními. Podle kódu nalezeného v první vývojářské betě iOS 26.2 se chystá možnost aktivního propojení zařízení až na 30 dní.

Dnes nabízí AirDrop tři režimy viditelnosti: „Příjem je vypnutý“, „Pouze kontakty“ a „Všichni na 10 minut“. Nově má přibýt čtvrtá možnost, která umožní spárovat dvě zařízení přes krátký PIN kód. Ta pak zůstanou navzájem viditelná v AirDropu, pokud jsou poblíž, po dobu následujících 30 dní.

Větší kontrola a vyšší bezpečnost

Funkce je aktuálně pouze ve vývoji a není v betě iOS 26.2 zatím aktivní. V budoucnu by však mohla přinést větší flexibilitu a bezpečnost při sdílení souborů – zejména pro uživatele, kteří často přenášejí data mezi vlastními zařízeními nebo v rámci týmové spolupráce.

Apple se v posledních letech snaží zlepšovat soukromí AirDropu, zejména kvůli problémům s nevyžádaným sdílením obsahu. Tato funkce je tak dalším krokem k tomu, jak nabídnout uživatelům více kontroly bez nutnosti přepínat se do otevřeného režimu „Všichni“.

Zatím není jasné, zda půjde o samostatné nastavení, nebo bude začleněno do stávající nabídky oprávnění. Více se dozvíme s příchodem dalších beta verzí iOS 26.2.

