Mobilní aplikace, která doopravdy ušetří čas všem účetním

Komerční sdělení: Kolik aplikací ve vašem telefonu vám skutečně ušetří čas? Jedna, dvě… Většina z nás používá mobil hlavně na komunikaci, fotky a sociální sítě. Snadno z něj ale uděláte užitečný pracovní nástroj, který vám ušetří spoustu času. A to i když pracujete v tak konzervativním oboru, jako je účetnictví.
Účetní svádějí každodenní boj s klienty, kteří jim nosí doklady na poslední chvíli a v salátovém vydání. Nekonečný přepis faktur jim zabírá spoustu hodin měsíčně. Mobilní aplikace na vytěžování dokladů je těchto starostí zbaví.
Jednoduché vytěžování faktur a účtenek
Vytěžování a přepis dat z dokladů do počítače patří k nejméně oblíbené práci účetních. Aplikace na vytěžování dokladů Alice jim tuto práci usnadní. Kombinace umělé inteligence a OCR zvládne vytěžování dokladů za zlomek času s 98% přesností.
OCR dokument přečte a umělá inteligence přiřadí jednotlivým polím na dokladu kontext. Každé slovo na faktuře tak dostane svůj význam. Aplikace na vytěžování dokladů rozpozná strukturu faktury nebo účtenky, ověří dodavatele v ARES a připraví data pro zaúčtování dokladu.
Účetní dokument zaúčtuje, schválí a odešle do účetního programu. To vše zvládne za zlomek času, který by mu zabralo klasické „datlování“ dokladů. Automatické vytěžování dokladů přináší účetním několik výhod:
- Menší chybovost
- Rychlejší zpracování dokladů
- Efektivnější komunikace s klienty
Díky umělé inteligenci se navíc aplikace na vytěžování faktur učí doslova s každým dokladem. Pokud narazí na formát, který nezná, účetní ho předá ke strojovému učení a po několika dokladech umělá inteligence nový formát ovládne.
Snadné předávání dokladů
Vytěžování dokladů účetní zvládnou také v mobilní aplikaci Alice. Netěží z ní ale jen ony. Využijí ji také jejich klienti. Ti doklad vyfotí přímo v aplikaci a odešlou účetní ke zpracování. Aplikace navíc doklad ořízne a fotku zbaví nepořádku na stole nebo v autě.
Díky mobilní aplikaci účetní přestanou řešit ztracené doklady. Neručíme sice za každého klienta – z vlastní zkušenosti ale víme, že díky jednoduchému elektronickému zasílání faktur přistupují klienti k předávání dokladů mnohem zodpovědněji.
Jak vypadá předávání dokladů v mobilní aplikaci Alice v praxi?
- Klient otevře aplikaci a vyfotí fakturu nebo účtenku.
- Doklad se automaticky vytěží a připraví ke kontrole.
- Účetní doklad zkontroluje, schválí a zaúčtuje.
- Nakonec ho účetní jedním kliknutím odešle do účetního programu.
Elektronické předávání dokladů usnadňuje vedení účetnictví. Zejména před účetní uzávěrkou a termínem odevzdání daňového přiznání se každý účetní potýká s enormním stresem. Jestliže se k němu dostanou doklady ihned, daňovým obdobím projde bez ztráty kytičky.
Schvalování dokladů odkudkoliv
Díky mobilní aplikaci se účetní k dokladům dostanou ihned a zaúčtují je odkudkoliv. Klient doklad zašle a účetní ho jednoduše schválí. To se hodí ve vypjatých obdobích daňových uzávěrek, kdy se dohledávají účtenky za pohonné hmoty nebo jiné drobnosti, na které se snadno zapomene.
Práce s mobilní aplikací je pohodlná pro všechny strany. Odpadá starost s papíry. Účetní má navíc jistotu, že se k ní všechny doklady dostanou včas. K zaúčtování nepotřebujete počítač a zcela odpadá nechvalně známé předávání dokladů v krabici od bot.
Mobilní aplikace pro účetní Alice
Mobilní aplikaci Alice využívají účetní i účetní kanceláře. Jednak v ní samy vytěžují a schvalují dokumenty, a jednak s ní učí svoje klienty. Díky tomu si usnadňují vedení účetnictví a ušetří spoustu času.
Aplikaci Alice stáhnete na iOS a Android. Obě verze si v poslední době prošly výraznou modernizací – dostaly nový grafický kabátek, který odpovídá současným trendům. S aplikací se tak naučíte ještě rychleji a všechny funkce máte na dosah ruky.
Pro klienty Alice je mobilní aplikace zdarma. Navíc jde o aplikaci z pera českých vývojářů, takže se v případě potřeby dovoláte na zákaznickou podporu v češtině. Z Alice se tak rychle stane užitečná parťačka při zpracování dokladů, která zefektivní vaše účetnictví.
Autor: Ing. Martin Dušek, marketingová agentura PRESSPROJEKT