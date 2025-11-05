Liquid Glass na iPhone si půjde již brzy ještě více přizpůsobit!

Pokud jste si stále nezvykli na Liquid Glass design, máme pro vás dobrou zprávu. Poté, co v iOS 26.1 dorazil do nastavení nový přepínač, který jej částečně deaktivuje, přidává v první vývojářské betě iOS 26.2 další možnost jeho přizpůsobení. Konkrétně si bude možné detailněji pohrát s takzvaným Liquid Glass efektem na uzamčené obrazovce, který proměňuje vzhled hodin. A i když jde o drobnou změnu, přesně tenhle typ vylepšení potěší všechny, kteří si potrpí na doladěný vzhled iPhonu do posledního detailu.
Už v iOS 26.1 přibyla možnost aktivovat tónovaný režim Liquid Glass, který přidával jemný barevný nádech do průhledných prvků systému. iOS 26.2 jde ale ještě dál a přináší slider pro nastavení průhlednosti hodin na zamčené obrazovce. Díky tomu je tak nyní možné daleko lépe efekt průhledného skla nastavit, ať už ztlumením či naopak jeho zesílením. Jinými slovy, hodiny nově můžete mít buď výrazně průhledné, nebo naopak zcela neprůsvitné, případně si zvolit cokoliv mezi tím.
Vylepšený posuvník najdete v editoru tapet po klepnutí na hodiny. Stejná funkce zde sice byla už dříve, ale její rozsah nebyl ani zdaleka takový a je proto super, že se změny průhlednosti dostávají díky novému nastavení podstatně dál. Apple tak evidentně reaguje na zpětnou vazbu od uživatelů, kteří chtěli větší kontrolu nad vizuální podobou své uzamčené obrazovky.
Jediné, co zatím zůstává omezené, je možnost měnit velikost hodin. Ta totiž stále funguje jen s výchozím fontem. Dá se ale očekávat, že Apple bude funkci dál rozšiřovat i v dalších betách. Ať už se vám tedy líbí čistý minimalistický vzhled nebo výrazné, syté hodiny, iOS 26.2 vám dává poprvé skutečně volnou ruku.