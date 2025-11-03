Nová Siri bude stát na základech Google Gemini

Podle nejnovější zprávy Marka Gurmana z Bloombergu začíná být stále jasnější, jakým směrem chce Apple ubírat novou verzi své asistentky Siri, tedy minimálně z hlediska technické stránky. Nová verze Siri, kterou firma plánuje uvést zhruba v březnu příštího roku, má totiž běžet na technologiích z Google Gemini, tedy alespoň na pozadí.
Apple podle zdrojů Bloombergu platí Googlu za vytvoření speciálního, upraveného modelu Gemini, který poběží výhradně na serverech Private Cloud Compute, tedy infrastruktuře určené pro bezpečné zpracování dat uživatelů. Neznamená to ale, že by se do Siri dostaly služby nebo funkce Googlu. Gemini zde bude fungovat čistě jako motor, který poskytne výkon a schopnosti, zatímco rozhraní i zkušenost zůstanou zcela „applovské“.
Tímto krokem chce Apple dohnat ztrátu, kterou Siri nasbírala během posledních let, kdy se z původně ambiciózního hlasového asistenta stal spíše terč posměchu. Gurman ale upozorňuje, že úspěch rozhodně není jistý, ať už kvůli skepsi uživatelů, nebo kvůli možným problémům s hladkou integrací umělé inteligence do systému.
Fotogalerie
Nejen nová Siri, ale i produkty
Premiéra nové Siri má navíc přijít ruku v ruce s uvedením nového chytrého displeje s vestavěným reproduktorem, který bude možné postavit na stůl nebo připevnit na zeď. Spolu s ním by se měla objevit i nová generace Apple TV a HomePodu mini, které poslouží jako ukázka toho, jak Apple Intelligence zapadá do celé domácí ekosystému. Tyto dva produkty nicméně Apple představí pravděpodobně o něco dřív – dost možná už za pár dní.
Na příští červen pak Apple chystá velkou prezentaci iOS 27, macOS 27 a dalších systémů během WWDC, kde má umělá inteligence hrát hlavní roli. Právě tam bychom měli vidět, jak hluboko chce Apple AI integrovat do každodenní práce s iPhonem, Macem nebo Apple Watch. Plány jsou tedy opravdu velké a pokud se je Applu podaří zcela naplnit, je na co se těšit.