Tyto skvělé novinky na HBO Max z tohoto týdne byste si rozhodně neměli nechat ujít

Malé ženy
Čtyři sestry Marchovy prožívají lásku, ztráty i dospívání po občanské válce. Jo, pilíř rodiny, touží jít svou vlastní cestou.
Když přítel Abby využije volnosti a vyspí se s celebritou, Abby míří do LA za svou odvetou. Vše se ale zkomplikuje, když potká barmana Jakea.
Hodina zmizení
Když všechny děti ze třídy kromě jediného zmizí ve stejnou noc přesně v 2:17 ráno, celá komunita si klade otázku, kdo je za to zodpovědný.
Jako za starejch časů
Ve filmu Jako za starejch časů se pod vedením režiséra Fishera Stevense sešly herecké legendy v rolích stárnoucích gangsterů. Val (Al Pacino) opouští po dlouhých 28 letech vězení a Doc (Christopher Walken) pro něj nachystal oslavu znovu nabyté svobody, během které prožijí to, co někteří obyčejní smrtelníci nestihnou za celý život. K dvojici se v průběhu noci připojí třetí parťák Hirsh (Alan Arkin) a v jejich komediálním, až donkichotském dobrodružství ožívají stará gangsterská pravidla loajality a kodex cti. Úžasnou noční jízdu si užijí naplno, i když – nebo možná právě protože vědí, co přinese ráno.