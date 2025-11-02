Zavřít reklamu

Tyto báječné hry pro maOS nyní výjimečně stáhnete zcela zdarma

Vše o Apple
Amaya Tomanová
(BURIED TAPES) The Parking

(BURIED TAPES) The Parking je druhou kapitolou z temné antologie, která oživuje ducha starých VHS hororů. Hráče vtahuje do klaustrofobického prostředí opuštěného parkoviště, kde se hranice mezi skutečností a noční můrou postupně rozplývají. Místo levných lekaček sází na tísnivou atmosféru, pomalé budování napětí a vyprávění z pohledu těch, kteří hrůzu sami prožili. Každá „nahrávka“ v této sérii přináší jiný úhel pohledu na strach – ten tichý, pomalu se plazící, i ten, který udeří nečekaně a naplno. The Parking je navíc k dispozici zdarma, takže si tento mrazivý zážitek může vyzkoušet každý, kdo má odvahu vstoupit do světa (BURIED TAPES).

Highrise

Highrise je virtuální svět, který se stal domovem pro desítky milionů uživatelů po celém světě. Nabízí prostor, kde se můžete vyjádřit, tvořit a seznamovat s lidmi s podobnými zájmy. Každý hráč si zde vytváří vlastní avatar, navrhuje originální prostory a účastní se nejrůznějších her, akcí i komunitních událostí. Highrise spojuje kreativitu, sociální interakci a zábavu do jednoho dynamického prostředí, které se neustále vyvíjí a přináší nové možnosti, jak objevovat a budovat svůj digitální svět.

Zaccaria Pinball

Zaccaria Pinball je digitální poctou zlaté éře klasických pinballových automatů. Nabízí rozsáhlou sbírku více než stovky stolů, z nichž desítky pocházejí přímo z dílny legendární italské společnosti Zaccaria – třetího největšího výrobce pinballů na světě po značkách Bally a Williams. Každý stůl je pečlivě zrekonstruován s důrazem na detail, autentickou fyziku míčku i zvukové efekty, které věrně zachycují atmosféru původních arkád. Hra tak spojuje nostalgii s moderním zpracováním a umožňuje jak veteránům, tak novým hráčům znovu objevit kouzlo pinballu v jeho nejčistší podobě.

Habbo Hotel: Origins

Habbo Hotel: Origins oživuje klasický online svět, který definoval éru raných sociálních her. V ikonické pixelové grafice se hráči opět setkávají v rušných hotelových halách, budují vlastní pokoje, obchodují se vzácnými předměty a vytvářejí přátelství napříč virtuálním světem. Hra věrně zachovává kouzlo původního Habba, ale zároveň přináší vylepšené ovládání a nové možnosti pro kreativní vyjádření. Je to návrat ke kořenům digitální komunity – do místa, kde fantazie, humor a nostalgie stále žijí svým neopakovatelným rytmem.

.