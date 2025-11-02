Recenze FIXED Armor Camera Glass: Neviditelný štít, který ochrání foťák vašeho iPhone

Když už si člověk pořídí iPhone za desítky tisíc korun, je celkem logické, že se o něj chce postarat co nejlépe. A zatímco displej chrání sklo a samotné tělo telefonu pak kryt, zadní fotoaparát bývá často opomíjený. Jenže právě ten dnes představuje nejzranitelnější část telefonu, jelikož vyčnívá z těla, je náchylný na škrábance a i drobný ťukanec může znamenat nehezký šrám, který zůstane napořád a zásadně ovlivní kvalitu fotek a videí. Tento fakt si však naštěstí velmi dobře uvědomují i výrobci příslušenství v čele s českým FIXED, který nám nedávno do redakce zaslal na vyzkoušení krytky foťáků Armor Camera Glass pro iPhone Air, 17 a 17 Pro. A musím říct, že mě tento doplněk potěšil nejen kvalitou, ale i tím, jak „neviditelně“ funguje.
Design, materiály a první dojmy
Už při rozbalení je vidět, že FIXED si na zpracování dává záležet. Sklíčka krytek působí velmi kvalitně a hliníkový rámeček kolem každého objektivu dodává jistotu, že tento ochranný doplněk něco skutečně vydrží. Celkově je pak Amor Camera Glass tvrdý, pevný a při nasazování sedí s přesností, která by snesla srovnání s originálním příslušenstvím od Applu, pokud by tedy on něco takového prodával.
Díky tloušťce krycího skla pouhých 0,5 mm působí po instalaci prakticky neviditelně. Krytku jako takovou totiž odhaluje vlastně jen lehce zvýšený kovový okraj, díky kterému si všimnete, že na jednotlivých objektivech je něco navíc. Zároveň to ale není nic, co by kazilo design telefonu, ba právě naopak. Minimalistické černé provedení perfektně splyne s tělem iPhonu a vypadá, jako by tam patřilo od začátku.
Co se pak týče instalace, ta je nepřekvapivě naprosto jednoduchá. FIXED totiž přibalil instalační rámeček, díky kterému stačí sklo jen nasadit na jednotlivé objektivy, přitlačit a je hotovo. A to vše bez nutnosti něco centrovat nebo lepit na milimetr přesně. Za pár vteřin zkrátka máte hotovo a výsledek působí profesionálně.
Fotogalerie
Testování
Nejdůležitější otázka samozřejmě zní, zda ovlivňuje sklo kvalitu fotek. A po týdnu testování musím říct, že naštěstí ne. FIXED použil antireflexní úpravu z obou stran, což krytce dle slov výrobce zajišťuje až 99% propustnost světla. V reálu to znamená, že fotky vypadají úplně stejně jako bez ochrany. Vyzkoušel jsem noční scény, portréty i přímé slunce do objektivu a rozdíl jednoduše neexistuje. Žádné zamlžení, žádné duchy, žádné nechtěné odlesky, což je super.
Co se týče odolnosti, i ta je na vynikající úrovni. Jelikož mi došlo více vzorků, měl jsem možnost je nejen nalepit na objektivy, ale taktéž si s nimi pohrát v dílně v kombinaci s ostrými předměty, klíči a tak podobně. A musím říci, že mé poměrně násilné testy přežily překvapivě dobře. Abych byl totiž krytky schopen poškrábat, musel jsem vynaložit opravdu velkou sílu, takže jsem přesvědčen o tom, že běžné pády či střety s klíči v batohu krytky neohrozí ani omylem.
Vedle „škrábacího“ testu jsem samozřejmě prováděl simultánně i další test, konkrétně pak test běžným životem. Krytky jsem tedy nosil nalepené na foťácích mého iPhonu, který jsem používal prostě tak, jak jsem zvyklý. A asi vás nepřekvapí, že po pár dnech nebyl na skle ani náznak škrábance. Hliníkový rámeček navíc chrání čočky i při položení telefonu na tvrdý povrch, takže se nemusíte bát ani drobných škrábanců či promáčknutí, což je zejména u hliníkového šasi iPhonu 17 Pro určitě fajn.
Velkou výhodou je i kompatibilita s kryty. Testoval jsem několik různých modelů jak od FIXED, tak i dalších výrobců v čele s Applem a ani v jednom případě sklo nikde nedrhlo ani nepřekáželo.
Fotogalerie #2
Resumé
Co tedy říci závěrem? FIXED Armor Camera Glass je přesně ten typ příslušenství, na které po nalepení zapomenete a vzpomenete si na něj až ve chvíli, kdy vám zachrání telefon. Kvalita zpracování je špičková, instalace snadná a propustnost světla prakticky dokonalá. V kombinaci s elegantním hliníkovým rámem jde o produkt, který působí jako součást iPhonu, ne jako doplněk k němu. Pokud tedy nechcete riskovat drahou výměnu čoček, ale zároveň vám vadí levné plastové krytky, FIXED Armor Camera Glass je trefa do černého.
Bude to dělat odlesky do fotek.
Ruku na srdce pratele …
– kolik ve svem okoli znate (znate. mikoli cetli jste o nich) lidi kteri so osklive poskodili cocku fotaku na telefonu?
– a vubec … kolik znate ve svem okoli lidi kteri si osklive poskodili telefon?
… a kolik je to % z poctu lidi ktere znate?
Ja se priznam …. praskly displej u Nokia 5110 v roce 1999 (privrena do dveri auta kdyz jsem ji nechal v kapse u saka a prasknul dverma … ) … od te doby zadne poskozeni, jen bezne osoupani atd. a to se k telefonum a celkove technice nechovam vubec hezky ….