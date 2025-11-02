Méně známé iOS aplikace, které si přesto zaslouží vaši pozornost

Numms
Numms je elegantní a přehledná aplikace, která nabízí víc než jen obyčejnou kalkulačku. Na první pohled zaujme moderním designem a intuitivním ovládáním, díky čemuž se s ní pracuje opravdu příjemně. Uživatelé ocení zejména historii provedených výpočtů, možnost přidávat si k nim poznámky nebo přepínat do tmavého režimu, který je ideální pro práci v noci. Aplikace je navíc optimalizována nejen pro iPhone, ale také pro iPad, takže své výpočty můžete pohodlně spravovat napříč zařízeními.
Fotogalerie
Bright Eye
Bright Eye je originální aplikace, která propojuje svět generativní umělé inteligence, vizuální tvorby a interaktivního poznávání. Umožňuje klást otázky, psát texty, tvořit umělecká díla i analyzovat fotografie – vše v jednom intuitivním prostředí. Tvůrci aplikace se zaměřili na propojení generování textu a obrázků s nástroji počítačového vidění a doplnili je o sociální rozměr, který uživatelům přináší zcela nový způsob interakce s AI. Bright Eye tak není jen další chatovací aplikací, ale komplexní platformou pro kreativitu, vzdělávání i zábavu. Díky využití špičkových modelů umělé inteligence dokáže vytvářet básně, eseje, krátké příběhy či detailní analýzy snímků s přesností a citem, které z ní dělají skutečně výjimečný nástroj pro každého, kdo chce rozvíjet svou představivost i dovednosti.
Fotogalerie #2
Leio
Leio je chytrý společník pro všechny milovníky knih, kteří chtějí mít přehled o svém čtenářském pokroku. Aplikace slouží jako digitální deník, v němž si můžete evidovat přečtené tituly, oblíbené pasáže i vlastní poznámky. Je ideální pro ty, kdo dávají přednost papírovým knihám, ale funguje i při čtení z elektronických zařízení. Název „Leio“, který v portugalštině znamená „čtu“, vystihuje její podstatu – pomáhá čtení zorganizovat, motivuje k pravidelnosti a nabízí i užitečné funkce, jako je časovač nebo přehledné statistiky o tom, kolik a jak rychle čtete.
Fotogalerie #3
SnipKey – Keyboard Extension
SnipKey je elegantní nástroj, který usnadňuje práci s často používanými texty a obrázky. Umožňuje ukládat úryvky, poznámky či šablony a vkládat je do různých aplikací přímo z klávesnice, takže šetří čas i námahu při psaní. Díky promyšlenému designu a plynulé integraci se stává přirozenou součástí každodenního digitálního pracovního toku. Ať už potřebujete rychle vložit pracovní fráze, osobní poznámku nebo vizuální prvek, SnipKey vám umožní mít vše potřebné vždy po ruce.