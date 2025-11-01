Zapomeňte na zničené kabely: STATIK 360° Pro je magnetický adaptér, který změní způsob, jakým nabíjíte svoje zařízení

Když se řekne magnetický adaptér, většina lidí si představí levný doplněk z e-shopu, který po pár měsících přestane držet nebo přenášet data. Jenže STATIK 360° Pro Magnetic Cable Adaptors hrají úplně jinou ligu. Jde o profesionální řešení, které se snaží vyřešit ten největší problém dnešní doby – opotřebené kabely, rozviklané porty a otravné hledání konektoru naslepo.
Tyhle adaptéry působí na první pohled nenápadně, ale pod hliníkovým tělem se skrývá technika, která z běžného kabelu udělá něco, co byste čekali spíš u profi studiového vybavení než u příslušenství k telefonu. Díky kombinaci 360° horizontální a 180° vertikální rotace se kabel nikdy nenapíná pod špatným úhlem – konektor se prostě přizpůsobí. Tím nejen prodlužuje životnost kabelu samotného, ale hlavně chrání port vašeho zařízení, což je u notebooků a tabletů klíčová věc.
Magnetické připojení pak působí skoro magicky. Stačí přiblížit kabel ke konektoru a ten se sám „zacvakne“ přesně tam, kam má. Nabíjení jednou rukou se tak stává samozřejmostí, ať už jste doma na gauči, nebo v autě. A právě kompatibilita s Apple CarPlay a Android Auto dělá z těchto adaptérů skvělého společníka i pro řidiče – konektor drží pevně, přenos dat funguje bez prodlev a nemusíte pokaždé lovit kabel pod palubkou.
V balení najdete dva 360 Pro adaptéry a dvojici magnetických USB-C tipů, takže si můžete okamžitě vybavit třeba telefon i tablet. Navíc jsou kompatibilní s ostatními STATIK 360 Pro tipy, takže pokud už používáte Lightning nebo Micro-USB variantu, všechno spolu dokonale funguje. Prémiové materiály, pevná konstrukce a přesné zpracování dávají jasně najevo, že tohle není žádná jednorázovka z Aliexpressu. Adaptéry působí bytelně, nekloužou a ani po několika týdnech intenzivního používání se magnet neuvolňuje.
STATIK 360° Pro Magnetic Cable Adaptors jsou jednoduše řečeno malý, ale geniální doplněk, který udělá z obyčejného nabíjení příjemný rituál. Nabídnou rychlost, odolnost i eleganci v jednom – a hlavně klid, že váš port i kabel přežijí víc než jednu generaci zařízení. Ideální pro každodenní použití, ať už nabíjíte iPhone, MacBook, nebo Android.