Využijte Připomínky na iPhonu naplno díky těmto tipům a trikům

Využívejte šablony pro opakující se úkoly
Každodenní nebo týdenní povinnosti nemusíte zapisovat stále dokola. Stačí si je uložit jako šablonu. Vytvořte novou připomínku, nastavte všechny detaily a v nabídce možností zvolte Uložit jako šablonu. Příště ji jednoduše vyberete ze seznamu a máte hotovo. Skvělá pomůcka třeba pro pravidelné pracovní úkoly, měsíční platby nebo nákupní seznamy.
Zlepšete přehlednost formátováním textu
Dlouhé seznamy úkolů se často mění v chaos. Přehlednost zvýšíte jednoduchým formátováním – můžete používat tučné písmo, kurzívu nebo podtržení. Díky tomu snadno odlišíte důležité termíny či klíčové body. A co víc, formátovaný text funguje i při kopírování obsahu z jiných aplikací, takže si zachová přehled i při přenosu.
Sledujte své úspěchy v sekci „Vyřízeno“
Pokud rádi vidíte, co všechno jste zvládli, Připomínky vám to umožní. V seznamu Vyřízeno se ukládají všechny dokončené úkoly, které můžete kdykoli projít. Tato funkce vám pomůže nejen hlídat postup práce, ale i posílit motivaci – obzvlášť když vidíte, kolik věcí už máte za sebou.
Propojte Připomínky s dalšími aplikacemi
Nemusíte přepisovat poznámky, e-maily nebo zprávy ručně. V mnoha aplikacích stačí označit text, zvolit Sdílet → Připomínky a úkol se uloží přímo do seznamu. Díky tomu snadno přidáte důležité informace z Mailu, Safari nebo Kalendáře, aniž byste museli aplikace přepínat.
Uspořádejte si připomínky do složek
Jakmile začnete mít víc seznamů, vyplatí se je třídit do složek. Stačí jednu připomínku přetáhnout na jinou – tím se vytvoří nová složka, do které můžete přidávat další položky. Složky lze libovolně pojmenovat a přeuspořádat, takže máte pracovní, osobní i sezónní úkoly vždy přehledně rozdělené.