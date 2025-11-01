Epic rozdává 2 parádní strašidelné hry zcela zdarma! Už jste si je vyzvedli?

Počasí posledních dnů nenechává nikoho na pochybách, že léto je nenávratně pryč a před námi sychravý podzim. O to víc potěší týdenní akce obchodu Epic Games Store, v rámci kterých se lze dostat k zábavným hrám pro PC zcela zdarma. A ani tento týden není v tomto směru žádnou výjimkou. K dostání jsou totiž super hororovky Bendy and the Ink Machine a Five Nights at Freddy’s: Into the Pit.
Bendy and the Ink Machine
Bendy and the Ink Machine je přesně ten typ hry, která vás vtáhne už po pár minutách a nepustí, dokud vám po zádech neběhá husí kůže. Na první pohled působí jako roztomilá pocta starým kresleným filmům z třicátých let, ale stačí pár kroků po opuštěném animačním studiu a rychle zjistíte, že tady něco není v pořádku. Celý svět je zalitý inkoustem, který tu doslova ožívá, a místo úsměvného maskota Bendyho na vás čeká jeho děsivá, zmutovaná verze. Atmosféra je hutná, temná a přitom neskutečně stylová – vizuál ve žluto-černých odstínech má šmrnc, který si s ničím jiným nespletete.
Hra staví na průzkumu, řešení hádanek a občasných lekačkách, které ale nikdy nepůsobí lacině. Tvůrci se tu perfektně vyřádili na detailech a každá chodba i stroj mají svůj vlastní příběh, který se vám postupně skládá dohromady jako ztracený filmový pás. Hudba a ambientní zvuky hrají zásadní roli – díky nim máte pocit, že vás studio sleduje doslova na každém kroku. Bendy and the Ink Machine není jen další horor, ale spíš originální mix nostalgie, psychologického napětí a grotesky. Je to hra, která vám připomene, že i roztomilá animace může být pořádně děsivá. A pokud si ji pustíte večer se sluchátky, připravte se, že spát hned tak nepůjdete.
Five Nights at Freddy’s: Into the Pit
Five Nights at Freddy’s: Into the Pit je návrat ke kořenům celé série, ale zároveň její temnější, melancholičtější kapitola, která ukazuje, že animatronici z Freddyho pizzerie ještě zdaleka neřekli poslední slovo. Tentokrát se příběh točí kolem chlapce Oswalda, který objeví starou kuličkovou jámu v chátrajícím pizzerii – a jak už to v tomhle světě bývá, místo dětské zábavy se z ní stává vstupenka do minulosti plné nočních můr. Atmosféra je hustá od první minuty, kombinující nevinné kulisy devadesátkové arkády s tíživým pocitem, že se na vás dívají oči, které už dávno neměly být otevřené.
Hra mistrně pracuje s tichem, blikajícími světly a známým zvukem kroků, které se ozývají o vteřinu déle, než by měly. Každý animatronik je tu zlověstnější než kdy dřív – neřvou hned, ale čekají, až ztratíte klid a uděláte chybu. Into the Pit navíc skvěle propojuje herní napětí s příběhovými prvky známými z knih a fanoušci si konečně přijdou na své. Stylizace je výborná – špinavé neony, blikající nápisy a pocit, že se čas ve Freddyho světě zastavil někde mezi snem a noční můrou. Celé to působí, jako by se Scott Cawthon rozhodl připomenout, proč se lidé před deseti lety do jeho hororu zamilovali. Five Nights at Freddy’s: Into the Pit není jen další strašidelná hra – je to návrat legendy, která dokáže vyděsit i v době, kdy si myslíte, že už vás nic nepřekvapí.