Recenze Cosori TurboTower Pro: Skvělá chytrá fritéza, která šetří čas i místo

Trh s horkovzdušnými fritézami je přesycený, ale čas od času se objeví model, který skutečně zaujme. A Cosori TurboTower Pro Smart je přesně takovým kouskem. Není to jen další spotřebič. Jde o promyšlený kuchyňský systém navržený tak, aby vyřešil dva největší problémy moderních kuchyní. A sice nedostatek místa na pracovní desce a nedostatek času na přípravu plnohodnotných jídel. S působivou kapacitou 10,8 litru, unikátním vertikálním designem a chytrými funkcemi slibuje revoluci v každodenním vaření. Pojďme se na ni podívat podrobněji.
Design
První věc, která na Turbo Tower Pro zaujme, je její design. Místo obvyklého uspořádání dvou košů vedle sebe, kvůli čemuž jsou fritézy rozměrné a nepraktické, přichází Cosori s vertikálním řešením dvou košů nad sebou. Fritéza je podle výrobce až o 32 % užší než srovnatelné dvoukošové modely a svými kompaktními rozměry 40,5 cm na výšku, 30 cm na šířku a 41,3 cm do hloubky zabírá minimum cenného místa.
Fotogalerie
Tato prostorová úspornost však není na úkor kapacity. Celkový objem činí impozantních 10,8 litru, což je více než dostatečné pro přípravu jídla pro celou rodinu nebo pohoštění pro návštěvu. Objem je chytře rozdělen na dva samostatné koše:
- Horní koš: 4,3 litru s vnitřními rozměry 23,5 x 23,5 x 8,5 cm. Ideální pro menší porce nebo potraviny vyžadující extra křupavost.
- Spodní koš: 6,5 litru s vnitřními rozměry 23,5 x 23,5 x 12,5 cm. Skvělý pro větší kusy masa, zeleninu nebo dokonce dezerty.
Lze tedy připravovat hlavní chod i přílohu najednou, aniž by docházelo k nežádoucímu míchání chutí. Prémiový vzhled podtrhuje elegantní černo-zlaté provedení a přehledný, podsvícený dotykový LED displej, který zajišťuje snadnou čitelnost i za horších světelných podmínek.
Výkon
Fritéza je poháněna vysokým příkonem 2630 W, který zajišťuje extra rychlý ohřev a kratší dobu vaření. Klíčovou inovací je pokročilá technologie Dual Blaze. Ta kombinuje hned tři topná tělesa. Jedno umístěné nad horním košem a dvě obsluhující spodní koš, a to se dvěma rychlými a energeticky úspornými DC ventilátory. Tato soustava vytváří dokonalou 360° cirkulaci horkého vzduchu.
Fotogalerie #2
Tato technologie, v kombinaci se silně perforovanými koši (až 50% perforace), které umožňují ideální průtok tepla, zajišťuje maximálně rovnoměrné propečení. Pro uživatele to znamená zásadní úlevu, neboť není třeba jídlo v polovině procesu otáčet nebo protřepávat. Fritéza dosahuje maximální teploty 230 °C, což je výrazně více než u mnoha konkurentů. Široký teplotní rozsah začíná již na 30 °C, což otevírá dveře i pro specifické úkony, jako je sušení nebo kynutí těsta.
Aplikace VeSync
Tato fritéza si přídomek „Smart“ opravdu zaslouží. Její ovládání je navrženo pro maximální komfort a efektivitu.
Funkce Sync:Toto je pravděpodobně nejužitečnější funkce pro každodenní vaření. Umožňuje vám nastavit dva zcela odlišné programy, časy a teploty pro každý koš zvlášť. Fritéza si sama inteligentně přizpůsobí proces vaření tak, aby obě jídla (například hlavní chod i příloha) byla hotová ve stejný okamžik.
Funkce Match:Naopak při přípravě velkých porcí jednoho jídla (např. dvojitá dávka hranolek) vám funkce Match umožní jedním stiskem nastavit stejný program pro oba koše, aniž byste museli vše zadávat dvakrát.
Skutečná chytrost se ale odemyká připojením fritézy k Wi-Fi a spárováním s aplikací VeSync, která je dostupná zdarma pro iOS i Android. Můžete v ní sledovat aktuální průběh vaření či jej upravovat. Aplikace navíc nabízí stovky receptů, které byly často vytvořeny ve spolupráci s profesionálními kuchaři. Nejlepší na tom je, že si recept můžete vybrat a jeho nastavení se automaticky odešle přímo do fritézy.
Fotogalerie #3
Všestrannost
Cosori Turbo Tower Pro Smart není jen fritéza. Díky sedmi univerzálním programům zvládne fritování, pečení, grilování, restování, sušení, kynutí těsta i ohřívání. Inteligentní řízení využívá pět různých rychlostí ventilátoru. Rozsah časovače od 1 minuty až po 24 hodin ukazuje na všestrannost, která umožňuje například dlouhodobé sušení ovoce nebo domácího jerky. Z hlediska zdravého životního stylu je klíčové, že příprava jídel vyžaduje minimální nebo žádný olej. Výrobce uvádí snížení spotřeby oleje až o 95 % ve srovnání s tradičním smažením, což vede ke zdravějším pokrmům s minimem tuku.
Velkou kapitolou je údržba. Koše i vyjímatelné crisper talíře jsou opatřeny prémiovou nepřilnavou keramickou vrstvou. Tento povrch je nejen 100% přírodní, ale je také výrazně odolnější vůči oděru než běžné teflonové povrchy. Bez problémů snese teploty vysoko nad 230 °C, kterých fritéza dosahuje. Po dovaření stačí všechny vyjímatelné části jednoduše vložit do myčky.
Závěrečné hodnocení
Cosori TurboTower Pro je prémiový spotřebič, který si svou cenu obhajuje na všech frontách. Její největší předností je skvěle vybalancovaná kombinace masivní kapacity 10,8 l a prostorově úsporného vertikálního designu. Technologie Dual Blaze se třemi topnými tělesy a dvěma ventilátory skutečně funguje a eliminuje nutnost jídlo hlídat a otáčet. Pro rodiny, technologické nadšence nebo kohokoli, kdo bojuje s místem v kuchyni, ale nechce dělat kompromisy v kvalitě ani kapacitě, představuje Cosori TurboTower Pro Smart jasnou volbu. Cena je 7590 korun.