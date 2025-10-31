Apple čekají zlaté časy! Vánoce budou díky zájmu o iPhone 17 rekordní

Apple čekají podle jeho slov zlaté časy, v současnosti se totiž chystá na nejúspěšnější vánoční sezónu ve své historii. S touto zajímavou informací přišel před pár hodinami Tim Cook během hovoru s investory k výsledkům za čtvrté fiskální čtvrtletí 2025 s tím, že konkrétně prozradil, že společnost očekává vůbec nejvyšší tržby za prosincové období, a to především díky mimořádně silné poptávce po novém iPhonu 17.
„Jsme nesmírně nadšení ze síly, kterou vidíme napříč našimi produkty i službami,“ nechal se slyšet Cook a pokračoval: „Očekáváme, že prosincové čtvrtletí bude nejen nejúspěšnější v historii firmy, ale také vůbec nejlepší pro iPhone.“ V řeči čísel pak Apple předpokládá meziroční růst celkových tržeb o 10 až 12 %, přičemž příjmy z prodeje iPhonů mají vzrůst dokonce dvouciferně.
Fotogalerie
Lodivod Applu zároveň dodal, že Apple vstupuje do sváteční sezóny s „opravdu výjimečnou nabídkou produktů“, v jejímž čele stojí největší skok v historii iPhonu. Zákazníci podle něj reagují na iPhone 17 „naprosto fantasticky“, a to i přes přetrvávající problémy s dostupností některých modelů a to překvapivě nejen z letošní řady, ale i z té loňské.
Za zmínku stojí, že Apple už nyní hlásí nový rekord i pro zářijové čtvrtletí, kdy tržby z iPhonů dosáhly 49 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o šest procent. Pokud se naplní Cookova předpověď, čeká Apple nejen mimořádně silný závěr roku, ale možná i historický milník, který potvrdí, že i po letech dokáže iPhone udělat ze svátků malý firemní zázrak.