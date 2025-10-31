Zavřít reklamu

Apple čekají zlaté časy! Vánoce budou díky zájmu o iPhone 17 rekordní

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Apple čekají podle jeho slov zlaté časy, v současnosti se totiž chystá na nejúspěšnější vánoční sezónu ve své historii. S touto zajímavou informací přišel před pár hodinami Tim Cook během hovoru s investory k výsledkům za čtvrté fiskální čtvrtletí 2025 s tím, že konkrétně prozradil, že společnost očekává vůbec nejvyšší tržby za prosincové období, a to především díky mimořádně silné poptávce po novém iPhonu 17.

Jsme nesmírně nadšení ze síly, kterou vidíme napříč našimi produkty i službami,“ nechal se slyšet Cook a pokračoval: „Očekáváme, že prosincové čtvrtletí bude nejen nejúspěšnější v historii firmy, ale také vůbec nejlepší pro iPhone.“ V řeči čísel pak Apple předpokládá meziroční růst celkových tržeb o 10 až 12 %, přičemž příjmy z prodeje iPhonů mají vzrůst dokonce dvouciferně.

iPhone 17 Pro LsA 21 iPhone 17 Pro LsA 21
iPhone 17 Pro LsA 20 iPhone 17 Pro LsA 20
iPhone 17 Pro LsA 19 iPhone 17 Pro LsA 19
iPhone 17 Pro LsA 18 iPhone 17 Pro LsA 18
iPhone 17 Pro LsA 17 iPhone 17 Pro LsA 17
iPhone 17 Pro LsA 16 iPhone 17 Pro LsA 16
iPhone 17 Pro LsA 15 iPhone 17 Pro LsA 15
iPhone 17 Pro LsA 14 iPhone 17 Pro LsA 14
iPhone 17 Pro LsA 12 iPhone 17 Pro LsA 12
iPhone 17 Pro LsA 11 iPhone 17 Pro LsA 11
iPhone 17 Pro LsA 10 iPhone 17 Pro LsA 10
iPhone 17 Pro LsA 9 iPhone 17 Pro LsA 9
iPhone 17 Pro LsA 8 iPhone 17 Pro LsA 8
iPhone 17 Pro LsA 6 iPhone 17 Pro LsA 6
iPhone 17 Pro LsA 5 iPhone 17 Pro LsA 5
iPhone 17 Pro LsA 4 iPhone 17 Pro LsA 4
iPhone 17 Pro LsA 3 iPhone 17 Pro LsA 3
iPhone 17 Pro LsA 2 iPhone 17 Pro LsA 2
iPhone 17 Pro LsA 1 iPhone 17 Pro LsA 1
Vstoupit do galerie

Lodivod Applu zároveň dodal, že Apple vstupuje do sváteční sezóny s „opravdu výjimečnou nabídkou produktů“, v jejímž čele stojí největší skok v historii iPhonu. Zákazníci podle něj reagují na iPhone 17 „naprosto fantasticky“, a to i přes přetrvávající problémy s dostupností některých modelů a to překvapivě nejen z letošní řady, ale i z té loňské.

Za zmínku stojí, že Apple už nyní hlásí nový rekord i pro zářijové čtvrtletí, kdy tržby z iPhonů dosáhly 49 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o šest procent. Pokud se naplní Cookova předpověď, čeká Apple nejen mimořádně silný závěr roku, ale možná i historický milník, který potvrdí, že i po letech dokáže iPhone udělat ze svátků malý firemní zázrak.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.