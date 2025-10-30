Zavřít reklamu

Vivo X300 Pro sází na excelentní zoom. Fotomobil roku je tady, vyjde vás o 6 tisíc levněji

Tiskové zprávy
Letem světem Applem

Komerční sdělení: Nový vládce fotomobilů přichází na trh a rozhodně se netají tím, že je vyšperkovaný téměř k dokonalosti. Vivo představilo očekávanou novinku X300 Pro, která přináší absolutně bezkonkurenční zážitek z focení. X300 Pro nespoléhá ale jen na svou profi foto soustavu. Oproti předchozí generaci posunul kupředu i výkon a celkový zážitek z používání.

A právě teď máte možnost nový X300 Pro pořídit až o 6 000 Kč levněji díky bonusům, které si pro vás exkluzivně připravila Mobil Pohotovost. Aby toho nebylo málo, k novince dostanete rovnou dva dárky v celkové hodnotě 5 598 Kč, včetně Foto-Kitu, který promění běžné focení na skutečně profesionální zážitek. Druhým dárkem je potom 90W FlashCharge nabíječka.

1520 794 Vivo X300 pro 1520_794_Vivo_X300_pro
1520 794 vivo x300 pro 2 1520_794_vivo_x300_pro 2
1560 900 vivo x300 pro 1560_900_vivo_x300_pro
1520 794 vivo x300 pro 3 1520_794_vivo_x300_pro 3
Vstoupit do galerie

Fotomobil roku 2025

Nový Vivo X300 Pro právem aspiruje na titul nejlepšího fotomobilu. Sestava špičkových zadních fotoaparátů zahrnuje hlavní 50Mpx senzor Sony LYT-828, ultraširokoúhlý 50Mpx objektiv, a především periskopický 200Mpx teleobjektiv od Samsungu s legendární optikou Zeiss. Ten nabízí optický zoom, stabilizaci a extrémní detaily i při slabém světle. Přední kamera s 50 Mpx a podporou 4K videa potom potěší každého selfie nadšence.

Vivo ale nesázelo jen na megapixely. Přidává vlastní obrazový čip vivo VS1, který zpracovává snímky ještě před hlavním čipem. Výsledkem jsou fotografie s realistickými barvami, vysokým dynamickým rozsahem a minimem šumu. A pokud chcete posunout mobilní focení ještě dál, Vivo nabízí externí teleobjektiv s 2.35× zoomem, který se připevňuje pomocí speciálního krytu. V rámci akce si teleobjektiv můžete přikoupit s 50% slevou.

K dostání je i FotoKit, ve kterém navíc získáte i grip s baterií, a právě tenhle balíček v hodnotě 4 999 Kč dostanete v Mobil Pohotovosti jako dárek.

210412 05

Uvnitř telefonu tepe vlajkový MediaTek Dimensity 9500. Ten zvládá absolutně bez problémů náročné aplikace, multitasking i plynulý chod systému. AMOLED displej o velikosti 6,78″ s technologií ZEISS Master Color nabízí precizní kalibraci barev, podporu HDR10+, Dolby Vision a jas přes 4 500 nitů. Díky tomu zůstane obsah čitelný i na přímém slunci. Výdrž zajišťuje 5 440mAh baterie, kterou díky 90W nabíjení doplníte na 50 % za pouhých 12 minut. Odolnost vůči vodě, páře a prachu potvrzují certifikace IP68 i IP69

Cena novinky po odečtení bonusu a slevy:

210418 11

Levněji až o 6 000 Kč a s dvěma dárky v hodnotě 5 598 Kč

Vivo X300 Pro je telefon, který rozhodně nesází na kompromisy a přináší tak nevídaný zážitek ve všech ohledech. Tuhle novinku si můžete už teď prohlédnout v Mobil Pohotovosti, kde najdete i startovací cenu, kterou si můžete snížit až o 6 000 Kč díky slevovému kódu a výkupnímu bonusu. Navíc dostanete rovnou dva dárky, a to FotoKit v hodnotě 4 999 Kč a 90W FlashCharge nabíječku v hodnotě 599 Kč.

Zdroj

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.