iPhone 17 v testu DXOMARK překvapil. Displejem se vyrovná iPhonu Air

Apple se v posledních letech snaží mazat rozdíly mezi jednotlivými modely svých telefonů, a právě displej je jednou z oblastí, kde se to začíná projevovat nejvíce. Důkazem je nový test od odborníků z DXOMARK, kteří si posvítili na displeje iPhonu 17 a iPhonu Air s poměrně zajímavým výsledkem. Oba modely totiž získaly naprosto totožné skóre a skončily na 25. příčce celosvětového žebříčku.
Podle DXOMARK nabízí iPhone Air „vyvážený a uhlazený vizuální zážitek“, přičemž vyniká nízkou odrazivostí, která patří mezi nejlepší na trhu. Přesto lehce zaostává za Samsungem Galaxy S25 Ultra. Testerům se líbila i přesnost barev, a to jak s aktivním režimem True Tone, tak i bez něj. Kritiku si naopak vysloužil automatický jas, který podle nich může při sledování videí v tmavém prostředí působit příliš tlumeně.Z hlediska odezvy se ale iPhone Air ukázal jako velmi dobrý. Průměrná doba reakce dotyku je pouhých 69 milisekund, což je o 3 ms rychleji než u Galaxy S25 Edge a o 21 ms rychleji než u Google Pixelu 10 Pro XL. DXOMARK vyzdvihl i nízké množství ztracených snímků při přehrávání SDR i HDR videí, i když maximální jas v SDR režimu stále zůstává za špičkou.
Celkově získal iPhone Air v dílčích kategoriích 154 bodů za čitelnost, 155 bodů za barvy, 140 bodů za video a 163 bodů za dotykovou odezvu. V rámci globálního žebříčku obsadil 25. místo, v kategorii ultra-premium pak 20. příčku.
Stejně dobře ale dopadl i iPhone 17, který DXOMARK chválí za výrazné zlepšení čitelnosti a celkově vyvážený obrazový výkon. I zde se potvrzuje, že Apple vylepšil jas a čitelnost na přímém slunci, i když na absolutní špičku v podání Galaxy S25 Ultra přece jen lehce ztrácí. Co ale testery potěšilo, je stabilita jasu při různých úhlech pohledu a velmi nízká odrazivost panelu. Zajímavé je, že iPhone 17 dosáhl naprosto totožného skóre jako iPhone Air – tedy 154 bodů za čitelnost, 155 za barvy, 140 za video a 163 za dotykovou odezvu. V celkovém žebříčku tak skončil na stejném 25. místě a v kategorii premium si připsal solidní pátou příčku.
Výsledek tak jasně ukazuje, že se Apple snaží nabídnout špičkový displej i u levnějších modelů, a rozdíly mezi jednotlivými řadami se tak zmenšují. Pokud tedy někdo váhá, zda sáhnout po iPhonu 17 nebo po iPhonu Air, může být právě displej jedním z důvodů, proč ušetřit, jelikož kvalitou jsou totiž téměř k nerozeznání.