Tlačítko pro ovládání fotoaparátu se na iPhone příští rok dočká přepracování

Apple má v plánu drobnou, ale důležitou změnu v designu svého tlačítka Camera Control, které se poprvé objevilo u loňských iPhonů 16 (Pro). Podle nového úniku informací z čínské platformy Weibo, o které se podělil leaker známý jako Instant Digital, se má u příští generace iPhonů dočkat jednodušší konstrukce, která by měla snížit výrobní náklady, ale přitom nezhoršit funkčnost.
Současné tlačítko, které Apple s velkou pompou uvedl u iPhonů 16 (Pro), využívá kombinaci kapacitního a tlakového senzoru pod safírovým sklíčkem. Kapacitní část rozpoznává dotyky a gesta, zatímco tlaková reaguje na různou sílu stisku, což umožňuje simulovat chování klasické spouště fotoaparátu, tedy jemný dotyk pro zaostření, silnější stisk pro pořízení snímku. U nové generace má ale Apple údajně kapacitní vrstvu úplně odstranit a spolehnout se jen na senzor tlaku, který zvládne rozlišovat lehké klepnutí, silnější stisk i tažení prstu. Podobný princip dnes využívají například vlajkové modely Oppo X8 Ultra nebo Vivo X200 Ultra.
Fotogalerie
Podle leakera se Apple tímto krokem nesnaží omezit funkce, ale spíše zefektivnit výrobu, jelikož současné řešení je nejen drahé, ale prý i náročné na opravy. Nový přístup má udržet všechny současné schopnosti tlačítka, jen s jednodušší a spolehlivější konstrukcí. Zajímavé je, že v dalších generacích má Apple podle stejného zdroje v plánu jít ještě dál a integrovat piezoelektrickou keramiku, která by tlačítku dodala lokalizovanou haptickou odezvu. To by mohlo být součástí širšího přechodu na zcela pevné haptické tlačítka, o kterých se v souvislosti s jubilejním iPhonem ke 20. výročí vydání prvního modelu mluví už delší dobu.
Pokud Apple své plány skutečně naplní, iPhone 18 Pro by mohl být první model, který přinese zjednodušenou, ale ještě promyšlenější verzi foto-tlačítka a zároveň další krok směrem k budoucnosti bez klasických mechanických prvků. Premiéra řady iPhone 18 Air, Pro a Pro Max je očekávána na podzim 2026, základní iPhone 18 a levnější iPhone 18e by pak měly dorazit o rok později.