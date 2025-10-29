KEF Coda W: Seznamte se s novým aktivním hi-fi systémem, který spojuje eleganci s tím nejlepším z dneška

Legendární audioznačka KEF představuje nejnovější přírůstek do své produktové řady – Coda W, bezdrátový aktivní hi-fi systém, který spojuje více než 60 let zvukového dědictví s nejmodernějšími technologiemi a elegantním designem. Tento produkt je strategickým krokem v nabídce značky – navazuje na ikonickou řadu Coda, která v minulosti zpřístupnila kvalitní hi-fi širokému publiku, a přináší ji do 21. století v podobě kompaktního, výkonného a cenově dostupného řešení pro moderní domácnosti.
Design s odkazem na minulost – technologie budoucnosti
Nové Coda W v sobě spojují nadčasový minimalistický vzhled s technickou precizností, která je pro KEF typická. Na rozdíl od mnoha konkurenčních produktů v této cenové kategorii nejde jen o lifestyle reproduktor, ale o plnohodnotné hi-fi řešení s autentickým KEF zvukem.
Základem je měnič Uni-Q® 12. generace, který zajišťuje mimořádně přirozenou a detailní reprodukci. Každý reproduktor je vybaven samostatnými zesilovači pro výškový a basový měnič, což přináší celkový výkon 200 W. Technologie Music Integrity Engine® – proprietární DSP algoritmy vyvinuté pro špičkové aktivní modely KEF – byly pro Coda W zcela nově optimalizovány, aby zaručily přesnou kontrolu, věrnost a stabilitu zvuku i při vyšších hlasitostech.
Široké možnosti připojení – flexibilita pro moderní domácnosti
Coda W je koncipována jako komplexní all-in-one řešení, které posluchači umožňuje snadno přehrávat hudbu z libovolného zdroje. Kromě klasického Bluetooth 5.4 s aptX™ Lossless pro bezztrátový streaming nabízí i širokou škálu kabelových připojení:
- HDMI ARC pro připojení k televizi
- USB-C pro propojení s počítačem
- Optický digitální vstup pro streamery, Blu-ray přehrávače či herní konzole
- 2 x Analogový RCA vstup (1 x s phono předzesilovačem pro gramofony)
- Možnost připojit aktivní subwoofer pro ještě silnější basový základ
Díky tomu je Coda W ideálním řešením nejen pro milovníky hudby, ale také pro uživatele, kteří hledají jednoduchý a elegantní audio systém.
Jednoduché ovládání a chytré funkce
Reproduktor lze pohodlně spravovat prostřednictvím aplikace KEF Connect, která umožňuje:
- výběr a úpravu EQ profilů,
- správu nastavení a připojení,
- aktualizace firmwaru.
Uživatel tak má kompletní kontrolu nad celým systémem přímo z telefonu, tabletu či pomocí dálkového ovladače.
Klíčové vlastnosti KEF Coda W:
- 5,25″ měnič Uni-Q® 12. generace pro přesný a čistý zvuk
- Music Integrity Engine® (MIE) – DSP optimalizované pro tento model
- Výkon 200 W – samostatné zesilovače pro výšky i basy
- Bluetooth® 5.4 aptX™ Adaptive / Lossless pro bezztrátový bezdrátový přenos
- HDMI ARC, USB-C, optický vstup, RCA Phono s integrovaným předzesilovačem
- Možnost připojit aktivní subwoofer
- Intuitivní ovládání přes aplikaci KEF Connect