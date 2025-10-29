Chcete iPad mini zdarma? Stačí si koupit hodinky Patek Philippe za 5 000 000€

Pokud vám vadí, že jste nikdy nic od Applu nedostali zdarma, tak existuje jednoduché řešení. Pokud si totiž pořídíte hodinky Patek Philippe Grand Complications Grandmaster Chime Haute Joaillerie s kalibrem 6300gr, dostanete k nim zdarma iPad mini. Na tom najdete videa prezentující výrobu vašich hodinek, průvodce manufakturou a také návod k použití. Ten je však spíše teoretický, protože pokud se vaše hodinky s 20 komplikacemi zastaví, pro nastavení je stejně budete zřejmě muset poslat do manufaktury, protože se jedná o tak složitý proces, že jej ani s návodem na iPadu nebudete chtít absolvovat. Pokud tedy chcete iPad mini, stačí sáhnout po téměř tom nejlepším, co Patek umí, zaplatit okolo 5 000 000€ a v balení najdete kromě hodinek i onen iPad.
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Ja som si kúpil hodinky v pátek a nič som k tomu zadarmo nedostal…