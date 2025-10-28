Tyto skvělé novinky dorazí na Appel TV v listopadu! Na kterou se podíváte?

Apple TV přináší v listopadu řadu vysoce očekávaných premiér, včetně sci-fi novinky od tvůrce Breaking Bad, komediálních návratů i výpravného dokumentu. Tady je kompletní přehled toho, co vás čeká.
Pluribus (7. listopadu)
Největší listopadová událost – „Pluribus“ od Vince Gilligana, tvůrce Breaking Bad a Better Call Saul. Sci-fi drama sleduje „nejmizernějšího člověka na Zemi“, který je z nějakého důvodu jediným, kdo může zachránit svět před štěstím. Originální premisa slibuje mix temného humoru a psychologické hloubky.
Palm Royale – 2. řada (12. listopadu)
Maxine se po veřejném kolapsu stává společenskou vyvrhelní. Teď musí prokázat, že nejenže do Palm Royale patří, ale že na to má. V této komediální dramedii odhalí skryté pravdy a skutečné základy města – plné lží, tajemství a občas i zločinů.
Come See Me in the Good Light (14. listopadu)
Dojemný a humorný dokument sleduje básnířky Andreu Gibson a Megan Falley, které čelí nevyléčitelné nemoci. Navzdory tomu nacházejí radost, smích a hluboké porozumění v partnerství, které proměňuje bolest ve smysl.
The Family Plan 2 (21. listopadu)
Mark Wahlberg a Michelle Monaghan se vrací v pokračování akční komedie. Rodinná dovolená v Evropě se změní v napínavou honičku s kriminální minulostí. Bankovní loupeže, automobilové honičky a rodinné drama – ideální mix pro sváteční večer.
Prehistoric Planet: Ice Age (26. listopadu)
Dokumentární série s nádherným vizuálem, originální hudbou Hansa Zimmera a hlasem Toma Hiddlestona zavede diváky do doby ledové, plné ikonických pravěkých zvířat a dramatického boje o přežití.
WondLa – 3. řada (26. listopadu)
Závěrečná řada rodinné sci-fi série, ve které Eva čelí válce mezi lidmi a mimozemšťany. Na misi za záchranou světa musí spojit dva rozdělené světy a dokázat, že „neexistují oni a my – jenom my“.
Průběžné premiéry
Pokračují také nové díly aktuálně vysílaných sérií: The Morning Show (do 19. 11.), The Last Frontier (do 5. 12.), Loot a Down Cemetery Road (oba do 10. 12.).
Listopad je na Apple TV plný kvality. Který titul si nenecháte ujít vy?