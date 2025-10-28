Zavřít reklamu

Tyto skvělé novinky dorazí na Appel TV v listopadu! Na kterou se podíváte?

Apple TV
Martin Hradecký
Apple TV přináší v listopadu řadu vysoce očekávaných premiér, včetně sci-fi novinky od tvůrce Breaking Bad, komediálních návratů i výpravného dokumentu. Tady je kompletní přehled toho, co vás čeká.

Pluribus (7. listopadu)

Největší listopadová událost – „Pluribus“ od Vince Gilligana, tvůrce Breaking Bad a Better Call Saul. Sci-fi drama sleduje „nejmizernějšího člověka na Zemi“, který je z nějakého důvodu jediným, kdo může zachránit svět před štěstím. Originální premisa slibuje mix temného humoru a psychologické hloubky.

Palm Royale – 2. řada (12. listopadu)

Maxine se po veřejném kolapsu stává společenskou vyvrhelní. Teď musí prokázat, že nejenže do Palm Royale patří, ale že na to má. V této komediální dramedii odhalí skryté pravdy a skutečné základy města – plné lží, tajemství a občas i zločinů.

Come See Me in the Good Light (14. listopadu)

Dojemný a humorný dokument sleduje básnířky Andreu Gibson a Megan Falley, které čelí nevyléčitelné nemoci. Navzdory tomu nacházejí radost, smích a hluboké porozumění v partnerství, které proměňuje bolest ve smysl.

The Family Plan 2 (21. listopadu)

Mark Wahlberg a Michelle Monaghan se vrací v pokračování akční komedie. Rodinná dovolená v Evropě se změní v napínavou honičku s kriminální minulostí. Bankovní loupeže, automobilové honičky a rodinné drama – ideální mix pro sváteční večer.

Prehistoric Planet: Ice Age (26. listopadu)

Dokumentární série s nádherným vizuálem, originální hudbou Hansa Zimmera a hlasem Toma Hiddlestona zavede diváky do doby ledové, plné ikonických pravěkých zvířat a dramatického boje o přežití.

prehistoric planet ice age

WondLa – 3. řada (26. listopadu)

Závěrečná řada rodinné sci-fi série, ve které Eva čelí válce mezi lidmi a mimozemšťany. Na misi za záchranou světa musí spojit dva rozdělené světy a dokázat, že „neexistují oni a my – jenom my“.

wondla season 3

Průběžné premiéry

Pokračují také nové díly aktuálně vysílaných sérií: The Morning Show (do 19. 11.), The Last Frontier (do 5. 12.), LootDown Cemetery Road (oba do 10. 12.).

Listopad je na Apple TV plný kvality. Který titul si nenecháte ujít vy?

