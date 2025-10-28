Tyto méně známé iOS aplikace byste si měli určitě vyzkoušet

Moodji: Improve Your Mood
Moodji: Improve Your Mood je hravá a přitom hluboce osobní aplikace, která vám pomůže lépe porozumět tomu, jak se během dní opravdu cítíte. Místo složitých grafů nebo dlouhých zápisků využívá jednoduchý jazyk emoji, díky kterému můžete rychle zaznamenat svou náladu a sledovat její vývoj v čase. Moodji klade důraz na soukromí a uživatelskou pohodu – všechny vaše záznamy zůstávají jen u vás a vytvářejí bezpečný prostor pro sebepoznání a duševní rovnováhu. Díky přehledným statistikám a jemným připomínkám pomáhá rozpoznávat opakující se vzorce, náladové výkyvy i momenty, kdy je třeba zpomalit a věnovat se sami sobě. Je to váš každodenní průvodce k větší vděčnosti, uvědomění a emoční stabilitě.
Fotogalerie
MacroScan
MacroScan je moderní aplikace, která propojuje svět výživy s umělou inteligencí a usnadňuje každodenní sledování jídelníčku. Namísto ručního zapisování stačí vyfotit svůj talíř a aplikace během několika sekund odhadne množství bílkovin, sacharidů i tuků – včetně velikosti porce. Díky možnosti manuální úpravy máte nad výsledky plnou kontrolu a můžete si tak vytvářet přesný obraz o svém stravování. MacroScan zároveň funguje jako osobní nutriční trenér – sleduje vaše návyky, pomáhá plnit stanovené cíle a nabízí praktické tipy, jak vylepšit rovnováhu mezi stravou a pohybem. Vše doplňuje přehledná vizualizace vývoje, která vám ukáže, jak se mění vaše stravovací chování v čase.
Fotogalerie #2
Alarmy
Alarmy je budík, který si s vaší ranní ospalostí rozhodně nedá pokoj. Místo obyčejného vypnutí vyžaduje, abyste dokázali, že jste opravdu vzhůru – například vyřešením jednoduchého úkolu, matematické rovnice nebo naskenováním QR kódu. Díky tomu se z něj stává spolehlivý společník pro všechny, kteří mají tendenci „ještě pět minut“. Aplikace navíc umožňuje nastavit extrémně hlasité tóny, vlastní melodie i různé režimy buzení, takže se snadno přizpůsobí vašemu rytmu. Alarmy tak není jen obyčejný budík, ale chytrý nástroj, který promění vstávání v malou ranní výzvu.
Fotogalerie #3
The FishBowl Game
The FishBowl Game přináší nový rozměr společenské zábavy – spojuje energii klasických pantomim s napětím slovních hádanek a doplňuje je o chytrou asistenci umělé inteligence. Místo ručního vymýšlení slov a frází se hra postará o všechno sama, takže vás čeká pokaždé jiný a svěží zážitek. Hráči si mohou zvolit z několika tematických okruhů a pak už jen losovat, předvádět a hádat, co se skrývá na kartách. Pravidla jsou jednoduchá, ale o smích a soutěživost rozhodně není nouze – The FishBowl Game je ideální volbou pro večery s přáteli, kdy chcete rozhýbat atmosféru a zapojit i ty největší introverty.