Severní Korea se snaží ukrást tajemství evropských dronů. Hackeři útočí na obranné firmy

Výzkumní analytici z pražské pobočky společnosti ESET zaznamenali nový případ v rámci operace DreamJob. Jedná se o kampaň, kterou ESET sleduje v souvislosti s APT skupinou Lazarus napojenou na režim v Severní Koreji. Cílem nově objeveného útoku byly evropské společnosti působící v obranném průmyslu, z nichž jsou některé výrazně zapojeny do vývoje bezpilotních leteckých prostředků (UAV) – dronů. Tyto skutečnosti naznačují, že operace může souviset se současným úsilím Severní Koreje rozšířit svůj program výroby dronů. Útoky postupně zasáhly tři společnosti působící v obranném sektoru ve střední a jihovýchodní Evropě. Útočníci získali počáteční přístup prostřednictvím využité metody sociálního inženýrství. Hlavním škodlivým kódem kampaně byl trojský kůň ScoringMathTea, který útočníkům poskytl plnou kontrolu nad kompromitovaným zařízením. Předpokládaným hlavním cílem útočníků bylo získat obchodní tajemství a výrobní know-how obětí.
„V případě operace DreamJob je poznávacím prvkem využité metody sociálního inženýrství lukrativní, ale falešná pracovní nabídka doplněná škodlivým kódem. Oběť obvykle obdrží podvodný dokument s popisem pracovní pozice a trojanizovanou čtečku PDF souborů pro jeho otevření. S vysokou mírou jistoty připisujeme tyto aktivity APT skupině Lazarus, zejména kvůli jejím kampaním známým jako operace DreamJob a také proto, že napadené sektory v Evropě – letectví, obrana či strojírenství – odpovídají cílům v předchozích případech této operace,“ vysvětluje Peter Kálnai, výzkumný analytik z pražské výzkumné pobočky společnosti ESET, který nejnovější útoky operace DreamJob objevil a analyzoval.
Cílem byly informace o výrobě evropských dronů
Tři napadené evropské organizace vyrábějí různé typy vojenského vybavení (nebo jeho částí), přičemž mnohé z nich jsou v současnosti nasazeny na Ukrajině v rámci vojenské pomoci z evropských zemí. V době zaznamenané aktivity operace DreamJob byli severokorejští vojáci rozmístěni v Rusku, aby pomohli Moskvě odrazit ukrajinskou ofenzivu v Kurské oblasti. Je tedy možné, že útočníci měli zájem získat prostřednictvím operace DreamJob citlivé informace o některých západních zbraňových systémech, které jsou aktuálně využívány ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou.
Napadené organizace se navíc podílejí na výrobě technologií, které Severní Korea vyrábí také a u nichž se může snažit zdokonalit vlastní návrhy a procesy. Zájem o know-how související s vývojem UAV odráží nedávné mediální zprávy, které naznačily, že Pchjongjang výrazně investuje v rámci vlastních kapacit pro výrobu dronů. Severní Korea se při rozvoji těchto aktivit silně spoléhá na reverzní inženýrství a krádež duševního vlastnictví.
„Na základě našich analýz je pravděpodobné, že operace DreamJob se přinejmenším částečně zaměřovala na krádež výrobního tajemství a know-how týkajícího se technologie UAV. Zmínka o dronech, kterou jsme zaznamenali v jednom zachyceném škodlivém kódu, tuto hypotézu významně potvrzuje,“ říká Kálnai. „Našli jsme důkazy, že jedna z napadených společností se podílí na výrobě nejméně dvou modelů bezpilotních leteckých prostředků, které jsou v současnosti nasazeny na Ukrajině a s nimiž se severokorejští vojáci mohli setkat na frontě. Tato společnost je také součástí dodavatelského řetězce pro pokročilé drony s jedním rotorem. Jedná se o typ letounu, který Pchjongjang aktivně vyvíjí,“ dodává.
Lazarus se snaží vyhnout odhalení
Nejvýznamnějším vývojovým posunem je pro skupinu zavedení nových knihoven pro lepší vyhýbání se detekci. „Po dobu téměř tří let si skupina Lazarus udržuje konzistentní modus operandi, využívá svůj preferovaný hlavní škodlivý kód ScoringMathTea a používá obdobné metody trojanizace open-source projektů dostupných na GitHubu. Tato předvídatelná, ale účinná strategie poskytuje dostatek různých možností k obcházení bezpečnostní detekce, i když nestačí k zakrytí identity skupiny,“ doplňuje Kálnai z ESETu.
Hlavním škodlivým kódem je trojský kůň ScoringMathTea. Jeho první výskyt lze vysledovat do října 2022 k příspěvkům na VirusTotal z Portugalska a Německa, kde jej útočníci vydávali za pracovní nabídky od letecké společnosti Airbus. Jeho funkcionality ukazují na obvyklé nástroje skupiny Lazarus: manipulace se soubory a procesy, výměna konfigurace, sběr informací o systému oběti, otevření TCP připojení a provádění lokálních příkazů či stahování nových škodlivých kódů z kontrolního serveru. Podle ESETu byl škodlivý kód ScoringMathTea zaznamenán při útocích na indickou technologickou společnost v lednu 2023, polskou obrannou společnost v březnu 2023, britskou společnost pro průmyslovou automatizaci v říjnu 2023 a italskou leteckou společnost v září 2025. Zdá se, že jde o jeden z hlavních škodlivých kódů v kampaních v rámci operace DreamJob.
Škodlivý kód ze Severní Koreje
APT skupina Lazarus je aktivní nejméně od roku 2009. Má na svědomí známé incidenty, jako je například útok na společnost Sony Pictures Entertainment, kybernetické loupeže za desítky milionů dolarů v roce 2016, masivní rozšíření ransomwaru WannaCryptor (alias WannaCry) v roce 2017 a dlouhou historii útoků narušujících jihokorejskou veřejnou a kritickou infrastrukturu, a to nejméně od roku 2011. Americké organizace US-CERT a FBI tuto skupinu nazývají HIDDEN COBRA. Je aktivní ve všech třech pilířích současných kyberkriminálních aktivit: kyberšpionáži, kybersabotáži a snaze o finanční zisk.
Operace DreamJob je krycí název pro její kampaně, které se primárně opírají o metody sociálního inženýrství, konkrétně o falešné pracovní nabídky pro prestižní nebo vysoce profilované pozice. Její cíle spadají převážně do leteckého a obranného sektoru, následně cílí i na strojírenské a technologické společnosti či na sektor médií a zábavy.