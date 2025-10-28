Recenze SWISSTEN MagBase 3v1: Skládací elegance s Qi2

Už vás unavuje neustálé zamotávání kabelů a hledání tří různých adaptérů pro vaši každodenní elektroniku? Bezdrátová skládací nabíječka SWISSTEN MagBase 3v1 přichází jako elegantní a praktické řešení, které vám umožní nabíjet iPhone, Apple Watch a bezdrátová sluchátka (jako AirPods nebo Galaxy Buds) současně. A to bez kabelů a bez nepořádku. Díky novému standardu Qi2 přináší nejen pohodlí, ale i rychlý bezdrátový výkon až 15 W. Navíc její kompaktní skládací design z ní dělá ideálního společníka na cesty i na pracovní stůl.
Design a přenositelnost
Nabíječka na první pohled zaujme prémiovým provedením s matně černým a tmavě šedým povrchem, který působí moderně. Její největší designovou předností je bezesporu skládací konstrukce. Ve složeném stavu má rozměry pouhých 72 × 25 × 123 mm a hmotnost zanedbatelných 163 g, díky čemuž se jednoduše složí do plochého tvaru, který nezabere téměř žádné místo v tašce nebo na stole. Praktickým detailem jsou také samostatné LED indikátory pro každou nabíjecí zónu , které poskytují přehled o stavu nabíjení každého zařízení zvlášť.
Fotogalerie
Výkon a technologie
Hlavní hvězdou tohoto modelu je implementace nového nabíjecího protokolu Qi2. Tento standard přináší rychlejší, bezpečnější a efektivnější bezdrátové nabíjení než předchozí generace. Pro uživatele to znamená především možnost nabíjet kompatibilní zařízení výkonem až 15 W. Díky magnetickému vystředění, které je součástí standardu Qi2 (podobně jako u MagSafe), je nabíjení dokonale stabilní a telefon se vždy přesně zarovná pro maximální efektivitu přenosu energie. Kromě hlavní plochy pro smartphone nabízí MagBase 3v1 dvě další specializované zóny. Jedna je určena pro Apple Watch a poskytuje výkon až 2.5 W. Třetí zóna je pak navržena pro bezdrátová sluchátka (včetně AirPods) a dodává jim výkon až 5 W.
Bezpečnost na prvním místě
Nabíjení je nejen rychlé, ale také bezpečné. SWISSTEN MagBase je vybavena celou řadou chytrých ochran, včetně detekce cizích předmětů (FOD), ochrany proti přehřátí, ochrany proti přepětí a ochrany proti zkratu. Díky tomu je nabíjení nejen rychlé, ale také šetrné k baterii vašich zařízení. Pro svůj plný výkon vyžaduje nabíječka vstupní napájení přes USB-C port s výkonem 27 W (doporučeno 9V/3A).
Závěr
SWISSTEN MagBase 3v1 je výborný produkt. Kombinuje elegantní design, skvělou přenositelnost díky skládací konstrukci a především moderní výkon technologie Qi2. Pro každého, kdo vlastní iPhone, Apple Watch a AirPods, představuje toto řešení „vše v jednom“ ideální způsob, jak udržet pořádek na nočním stolku nebo v cestovní tašce. Cena je 1099 korun.
Slevový kód
Jestliže chcete ušetřit na nabíječkách, zadejte kód LSA15NA , což je 15% sleva na všechny nabíječky.