Recenze PanzerGlass Hoops pro iPhone 17 (Pro) a Air: Dokonalá ochrana vašeho foťáku

Každý, kdo někdy držel v ruce nový iPhone, ví, že fotoaparát na jeho zádech je klíčová část zařízení, kvůli které si mnozí z nás vlastně tento telefon kupují. Je proto zcela klíčové, aby byl v co nejlepším stavu, protože jedině tak dokáže zachytit fotky v té nejvyšší možné kvalitě. Právě tuto skutečnost si naštěstí velmi dobře uvědomuje dánský PanzerGlass, který má z hlediska ochrany telefonů už dlouhá léta silnou reputaci a nyní ji potvrzuje i v oblasti ochrany fotoaparátů skrze jeho Hoops krytky objektivů. Já jeho dvě možnosti pro ochranu foťáků nejnovějších iPhonů ve formě prémiové ochrany Hoops Ceramic II a dostupnější PanzerGlass Hoops otestoval, abych zjistil, jaké mezi nimi jsou rozdíly a zda má vůbec tento typ příslušenství smysl pořídit.
Technické specifikace, zpracování a design
Na první pohled vypadají obě varianty podobně. Jedná se zkrátka o kroužky s tvrzebžýn sklem kolem čoček, které nijak nenarušují vzhled iPhonu, pokud tedy sami nechcete – k dostání jsou totiž v různých barevných variantách prstence, tedy minimálně v případě Hopps verze. Nicméně jakmile se začtete do specifikací, zjistíte, že Hoops Ceramic II míří z hlediska ochrany opravdu vysoko. Tyto ochranné kroužky jsou totiž vyrobené z revolučního keramického skla NANOCERAM, které je podle výrobce až pětkrát odolnější proti rozbití než běžné tvrzené sklo. Okraje pak tvoří precizně opracovaný hliníkový rám, který nejen chrání, ale i perfektně lícuje s tělem telefonu. V praxi to znamená, že i když na ně sáhnete, nejsou cítit žádné ostré přechody nebo mezery – prostě působí jako součást samotného iPhonu.
Na druhé straně stojí klasické PanzerGlass Hoops, které sice nedisponují keramickým materiálem, ale i tak překvapí svou kvalitou. Použité tvrzené optické sklo je čiré, odolné a chráněné povrchovou úpravou odpuzující mastnotu a otisky prstů a díky dostupným barevným variantám (stříbrné, zlaté, černé či průhledné) si je můžete barevně sladit s konkrétním modelem iPhonu.
Oba produkty jsou kompatibilní s většinou krytů, což je důležité. Při testování jsme je nasazovali i na pevnější pouzdra typu MagSafe a v žádném případě nedocházelo ke kontaktu ani posunu. Tloušťka je zvolena s rozumem – čočky chrání, ale nevystupují natolik, aby překážely.
Testování: každodenní realita a rozdíly v praxi
Zatímco běžné ochranné sklo na displej nasadíte jednou a dál neřešíte, u kroužků na čočky hraje roli i to, jak se chovají při běžném používání. A právě tady je vidět, že PanzerGlass má technologii dotaženou téměř k dokonalosti.
Instalace je naprosto bezproblémová. V balení najdete přesný aplikátor, který vám umožní kroužky nasadit naprosto přesně na první pokus. Díky tomu tak nehrozí žádné bubliny, žádné nepřesnosti, žádné lepení „na slepo“ či obecně nic, co by mohlo výsledek nějak pokazit. Silikonové lepidlo se okamžitě chytne a drží jako přibité.
Fotogalerie
Co se pak týče testování, to jsem provádět takříkajíc běžným životem. Jak Hoops Ceramic II, tak klasické Hoopl jsem vystavil týdnu testování v reálném provozu v kapse, batohu, při focení venku i v kavárně a musím říci, že v obou případech jsem byl velmi spokojený. I po několika drobných pádech z výšky kolem jednoho metru zůstaly čočky dokonale chráněné, bez škrábanců a bez jakéhokoliv poškození. Samozřejmostí je pak to, že kroužky na objektivech naprosto perfektně drží a vy se tak nemusíte bát toho, že byste je vinou pádu ztratily.
Na odolnost jsem se ale zaměřil i ve svém domácím testu, kde jsem vzorky Hoops kroužků (jak v Ceramic II, tak klasické verzi) zkrátka a dobře zkoušel poškrábat různými předměty a to zcela záměrně a hrubou silou. A musím říci, že právě díky tomuto testu jsem si prakticky jistý, pokud si tyto krytky na fotoaparát vašeho telefonu nalepíte, zajistíte si prakticky 100% jistotu toho, že vám přežije víceméně vše. Abych totiž byl schopný vryp či škrábanec do skla udělat, musel jsem vyvinout skutečně velkou sílu a tlak. Pochybuji tedy o tom, že například obyčejné pády na zem mají potenciál krytky jakkoliv poškodit. Samozřejmě odolnost Ceramic II verze je v porovnání s klasickou lepší, ale upřímně, i klasická verze vám poslouží naprosto bravurně.
Co se týče optické kvality, PanzerGlass tady též zaslouží velkou pochvalu. Ani u jedné verze jsem nezaznamenal žádné odlesky, zamlžení nebo barevné zkreslení, a to ani při focení v noci s bleskem. Respektive, odlesky jsou samozřejmě přítomné, nicméně rozhodně ne ve větší míře než při focení na holý fotoaparát. Snímky zůstávají stejně ostré, kontrastní a barevně přesné, což se u levnějších kopií podobných kroužků rozhodně říct nedá. U Ceramic II mi pak dokonce obraz přijde subjektivně ještě čistší, zejména při přímém světle. Jedním dechem zde ale musím dodat, že u focení záleží na spoustě faktorů a proto je tento můj pocit třeba brát s rezervou, protože mohlo prostě jen lépe zasvítit slunce či něco podobného.
Resumé
Co tedy říci závěrem? PanzerGlass Hoops Ceramic II představují špičku v ochraně fotoaparátů iPhonů. Prémiové materiály, naprosto čiré keramické sklo a dokonalé zpracování z nich dělají produkt, který nejen chrání, ale i zdobí. Jsou ideální pro ty, kdo chtějí to nejlepší a nechtějí dělat kompromisy. Klasické PanzerGlass Hoops naopak cílí na ty, kteří chtějí spolehlivou ochranu bez nutnosti sahat po dražším modelu. Nabídnou perfektní poměr ceny a kvality, elegantní vzhled a dostatečnou odolnost pro každodenní používání.
Ať už pak sáhnete po kterékoli variantě, máte jistotu, že s PanzerGlass vybavíte svůj iPhone nejen kvalitní ochranou, ale i stylovým detailem, který vám může ušetřit spoustu nepříjemností. V obou případech totiž platí, že lepší je mít Hoops nasazené, než pak litovat rozbité čočky, když se telefon sklouzne z kapoty auta nebo spadne z nočního stolku.