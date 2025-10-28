Recenze FIXED krytů pro iPhone 17 Pro a Air: Od klasik po duhu či aramidový luxus

S představením nové generace iPhonů dorazila na pulty obchodů i várka nového příslušenství, která je novinkám šitá na míru. Ani český FIXED nezůstal v tomto směru pozadu a do redakce nám na vyzkoušení poslal nálož krytů, které si pro letošní „sedmnáctky“ a iPhony Air připravil. Já je v posledních týdnech na obou telefonech dost střídal, abych si je co nejlépe osahal, a nyní nastává ideální doba na jejich komplexní zhodnocení. Pojďme tedy na to.
FIXED MagFlow
Když jsem poprvé vzal do ruky kryt FIXED MagFlow, překvapilo mě, jak moc se liší od většiny silikonových pouzder, která jsem v posledních letech vyzkoušel. Na první pohled působí obyčejně – matný povrch, decentní design, žádné výstřelky. Jenže jakmile ho vezmete do ruky, okamžitě pochopíte, že tohle je něco jiného. Materiál Liquid silicon je neuvěřitelně příjemný na dotek – hebký, měkký, a přesto působí bytelně. Telefon se v něm skvěle drží, neklouže ani při delším používání, a hlavně nepůsobí jako levný silikon, který po pár týdnech ztratí tvar a barvu.
V posledních týdnech jsem MagFlow používal denně a musím říct, že mě překvapilo, jak dobře odolává běžnému opotřebení. Kryt má uvnitř vystýlku z mikrovlákna, takže se nemusíte bát, že by se zadní strana telefonu poškrábala při častém sundávání. A že k tomu občas dojde, zvlášť když člověk testuje různé MagSafe doplňky, tedy nejrůznější držáky, nabíječky nebo powerbanky. Díky integrovaným magnetům kryt s příslušenstvím drží opravdu pevně. Nabíjení pomocí MagSafe je rychlé, stabilní a konečně bez neustálého hledání správné pozice.
Během používání jsem ocenil i malé detaily, které FIXED tradičně zvládá skvěle. Metalické krytky tlačítek působí luxusně a reagují přesně, takže se nestane, že by bylo tlačítko ztuhlé nebo naopak příliš volné. Hrany kolem displeje i fotoaparátu jsou lehce zvýšené, což se ukázalo jako výborné řešení. Kolikrát jsem telefon položil displejem dolů na stůl nebo betonový parapet, a přesto zůstal naprosto bez škrábanců.
Musím se přiznat, že u pouzder si zakládám na tom, aby telefon neztratil eleganci. MagFlow mě v tomhle směru příjemně překvapil, jelikož i přes svou odolnost působí stále štíhle, nepřidává zbytečný objem a perfektně sedí. Po nasazení přesně kopíruje tvar telefonu, nikde nic neodstává a ani po čase se nevymačkává.
A co se týče odolnosti? FIXED se chlubí certifikací Military Drop Test MIL-STD-810H, která potvrzuje, že kryt ustojí pád z výšky dvou metrů bez poškození telefonu. Ne že bych to testoval cíleně, ale pár menších pádů z gauče či pracovní desky zvládl s přehledem – a bez jediného škrábance.
Celkově bych FIXED MagFlow popsal jako ideální kryt pro ty, kteří chtějí spolehlivou ochranu, ale nechtějí obětovat styl. Kombinuje odolnost, komfort i prémiový vzhled v jednom elegantním balení. Po několika týdnech používání musím uznat, že FIXED se s MagFlow trefil přesně do středu – kryt působí luxusně, chrání skvěle a díky MagSafe kompatibilitě zjednoduší každodenní používání telefonu víc, než byste čekali. Cena 599 Kč je pak za mě s ohledem na kvalitu krytu adekvátní. Na výběr je z černé, růžové a červené varianty.
Fotogalerie
FIXED MagMisty
Přiznám se, že kryty s matným povrchem a kouřovým efektem patří dlouhodobě mezi mé oblíbence. Vypadají elegantně, neulpívají na nich otisky prstů a dokážou dodat telefonu lehce industriální vzhled, aniž by působil robustně. FIXED MagMisty je přesně takovým případem – minimalistický, ale přitom velmi propracovaný do posledního detailu.
Na první dotek působí překvapivě lehce, ale jakmile ho nasadíte, je hned jasné, že tohle není žádná tenká skořápka pro parádu. Zadní strana z polykarbonátu je nekompromisně pevná, a společně s pružnými TPU boky tvoří kombinaci, která dokáže ustát nejen běžné denní používání, ale i pár nechtěných pádů. Během testování mi telefon několikrát vyklouzl z kapsy, konkrétně jednou na dlažbu, podruhé plovoucí podlahu a pokaždé z toho vyšel bez jediného škrábance. Přesně to od kvalitního krytu očekáváte, a MagMisty v tomhle ohledu nezklame. Oceňuji i zvýšené hrany kolem displeje a fotoaparátu, které mají větší význam, než by se mohlo zdát. Telefon často pokládám displejem dolů, a právě tyto hrany zajišťují, že se sklo nikdy nedotkne povrchu. Stejně tak zadní strana má v rozích mírné výstupky, takže se kryt při položení nikdy „nelepí“ k podložce. Za mě geniální detail, který navíc eliminuje drobné poškrábání čoček.
Nechybí samozřejmě integrované MagSafe magnety N52, které drží jako přibité. Nabíjení pomocí MagSafe je s MagMistym naprosto bez problémů, magnety mají ideální sílu. Telefon tak drží pevně, ale zároveň jde snadno sejmout. Používal jsem ho s klasickou MagSafe nabíječkou i držákem do auta, a v obou případech bez jediného zaváhání.
Designově se FIXED opět trefil do černého. Matný povrch s kouřovým efektem vypadá skvěle v jakémkoli světle, neodráží odlesky a co je nejdůležitější – nezachytává otisky prstů. Telefon si tak i po několika týdnech používání zachovává čistý a elegantní vzhled. K tomu přidejte kovové krytky tlačítek, které působí prémiově a mají přesný, jistý stisk. Není tedy třeba se obávat žádných rozbředlých nebo ztuhlých reakce, které občas u levnějších krytů potrápí.
Po několika týdnech testování musím říct, že FIXED MagMisty splňuje přesně to, co od ideálního krytu očekávám. Je stylový, odolný, příjemný na dotek a spolehlivý při každém pádu. Telefon v něm působí lehce, dobře se drží a perfektně padne do ruky. Ať už hledáte kryt, který obstojí při běžném nošení i v méně šetrných podmínkách, nebo prostě jen chcete svému iPhonu dodat decentní, ale výrazný vzhled, MagMisty vás nezklame.
Fotogalerie #2
FIXED Mag Rainbow
Na trhu je spousta ochranných krytů, které slibují dokonalou ochranu, ale upřímně – málokterý dokáže nabídnout něco víc než jen funkčnost. FIXED MagRainbow je v tomhle ohledu osvěžující výjimkou. Nabízí totiž nejen solidní ochranu pro váš iPhone, ale zároveň z něj udělá doplněk, který zaujme na první pohled. A to především díky svému jemnému duhovému efektu, který působí elegantně, hravě a zároveň nevtíravě – přesně tak, jak to mají ženy u doplňků rády.
Na první dotek je kryt příjemně lehký, ale jakmile ho nasadíte, působí velmi pevně. Zadní strana z tvrzeného polykarbonátu si poradí s klíči v kabelce i hrubším povrchem stolu, zatímco TPU boky spolehlivě tlumí pády a nárazy. Telefon tak máte neustále v bezpečí, aniž by kryt působil masivně nebo kazil jeho tvar. Velkým plusem je i podpora MagSafe. Magnety jsou přesně tam, kde mají být, a fungují naprosto spolehlivě, díky čemuž nabíječka drží pevně, ať už ji používáte doma na nočním stolku, nebo v autě. To ocení především uživatelky, které si potrpí na pohodlí a nechtějí se zdržovat zapojováním kabelů.
Designově působí MagRainbow velmi příjemně a decentně. Duhový efekt se mění podle dopadu světla – na denním světle působí jemně a čistě, zatímco večer pod umělým světlem umí být až překvapivě výrazný. Přesto nikdy nepůsobí kýčovitě a proto věřím, že jablíčkářkám udělá na jejich iPhonech hodně radosti. Kryt má ale také praktické detaily, které člověk ocení při každodenním používání. Zvýšené hrany kolem displeje a fotoaparátu poskytují jistotu, že ani při položení telefonu displejem dolů nedojde k poškrábání. Tlačítka jsou krytá, ale reagují naprosto přesně – žádné ztuhlé ovládání, jak bývá u levnějších modelů zvykem.
Po několika týdnech testování tedy mohu i v tomto případě říct, že FIXED MagRainbow mě překvapil víc, než jsem čekal. Je to kryt, který dokáže zaujmout i ochránit zároveň, což z něj dělá ideální volbu pro ty, kdo chtějí, aby jejich telefon vypadal skvěle, ale zároveň přežil i každodenní realitu v kabelce, kapse nebo při pádu z pracovního stolu. Pokud tedy hledáte stylový kryt, který působí žensky, ale ne infantilně, MagRainbow je přesně tím, po čem byste měli sáhnout.
Fotogalerie #3
FIXED MagVelar
Na závěr celé série krytů z dílny české značky FIXED jsem si nechal to nejlepší. FIXED MagVelar totiž není jen dalším krytem – je to vlajková loď celé řady, která kombinuje ty nejpokročilejší materiály, minimalistický design a dokonalé zpracování. Už po prvním nasazení na iPhone je jasné, že tohle není běžný obal z plastu nebo silikonu. MagVelar působí výjimečně doslova na první dotek.
Kryt je totiž vyroben z aramidových vláken, tedy z materiálu, který má stejné vlastnosti jako kevlar. což je látka používaná mimo jiné i ve vojenském průmyslu nebo v letectví. To samo o sobě napovídá, že odolnost tady hraje prim. A opravdu , po několika týdnech používání musím říct, že tenhle kryt zvládne prakticky všechno, co mu v běžném životě můžete připravit. Nezůstávají na něm škrábance, neprohýbá se, a i po několika pádech telefonu z výšky kapes nebo stolku vypadal jako nový.
Na rozdíl od většiny odolných krytů ale MagVelar působí extrémně elegantně. Díky tloušťce pouhých 1,2 mm nijak nezvětšuje rozměry telefonu a perfektně kopíruje jeho linie, takže je super nejen pro relativně tlustý iPhone 17 Pro, ale taktéž pro tenoučký iPhone Air. Povrch tvořený strukturou aramidových vláken má navíc lehce matný efekt, který působí prémiově a zároveň neklouže. Při každém zvednutí telefonu zkrátka cítíte, že držíte něco výjimečného. Skoro se mi až chce říci, že jde přesně o ten typ krytu, který podtrhuje kvalitu a design samotného iPhonu, místo aby ho zakrýval.
MagSafe podpora je samozřejmostí, ale stojí za zmínku, že FIXED ji má dotaženou do detailu. Magnety jsou přesně vycentrované, takže nabíječka i příslušenství sedí dokonale bez jakéhokoliv posouvání nebo ztráty kontaktu. To se u ultratenkých krytů nevidí často. A potěší i kovový rámeček kolem fotoaparátu, který nejen dobře vypadá, ale hlavně skvěle chrání vystouplé čočky, což je něco, co dnes ocení asi každý uživatel. Drobným negativem je pak za mě to, že minimálně zprvu může trochu klouzat a čas od času na něm ulpí otisky prstů, které však jdou naštěstí snadno mokrým hadříkem odstranit.
Když to tedy shrnu, FIXED MagVelar je přesně ten typ krytu, který se nebojím označit za vlajkový model celé řady. Zatímco MagMisty nebo MagFlow osloví spíše uživatele hledající styl či praktičnost, MagVelar je o dokonalé rovnováze mezi estetikou, funkčností a špičkovou ochranou. Je to kryt, který byste si vybrali, kdybyste chtěli pro svůj telefon to absolutně nejlepší , ať už po stránce materiálů, zpracování nebo samotného dojmu z používání.
Pokud bych měl vybrat jediný kryt z celé nabídky FIXED, který bych si nechal dlouhodobě na svém iPhonu, byl by to právě MagVelar. Nepůsobí ani robustně, ani lacině – je to přesně ten typ příslušenství, které s telefonem dokonale splyne, ale zároveň mu dodá punc odolnosti a exkluzivity. FIXED tímto modelem ukazuje, že i česká značka dokáže vyrobit produkt, který se může směle rovnat s těmi nejlepšími prémiovými kryty na světě.