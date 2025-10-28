Používáte iPhone jednou rukou? Poradíme vám, jak na něm aktivovat speciální typ klávesnice přesně pro vás!

Moderní iPhony jsou vybaveny velkými displeji, které oceníte při sledování videí, prohlížení fotografií i práci s dokumenty. Ovšem co potěší oči, nemusí vždy potěšit prsty – zejména při psaní jednou rukou. Pokud často píšete zprávy za chůze nebo držíte telefon v jedné ruce, můžete se potýkat s nepohodlím a zbytečnými překlepy. Apple naštěstí myslí i na tyto situace a v systému iOS nabízí režim klávesnice přizpůsobený pro ovládání jednou rukou. Tato funkce posune klávesnici blíže k levému nebo pravému okraji obrazovky podle toho, co vám víc vyhovuje.
Jak aktivovat klávesnici pro jednu ruku
Existují dva způsoby, jak tuto funkci zapnout – buď skrze nastavení systému, nebo přímo z klávesnice. Postup je jednoduchý:
Aktivace přes Nastavení:
- Otevřete Nastavení na vašem iPhonu.
- Přejděte do sekce Obecné a poté zvolte Klávesnice.
- Klepněte na Klávesnice pro jednu ruku.
- Vyberte, zda chcete klávesnici přiblížit k levému nebo pravému okraji obrazovky podle vaší dominantní ruky.
Rychlé přepnutí přímo z klávesnice:
- Při psaní zprávy nebo textu stiskněte a podržte klávesu se symbolem zeměkoule.
- Z nabídky, která se zobrazí, vyberte ikonu klávesnice posunuté doleva nebo doprava podle potřeby.
- Chcete-li se vrátit ke standardní klávesnici, klepněte na šipku vedle zmenšené klávesnice.
Fotogalerie
Režim klávesnice pro jednu ruku je drobná, ale užitečná funkce, která zpříjemní každodenní používání iPhonu. Zvlášť oceníte její přínos při psaní za pohybu, ve stísněných podmínkách nebo jednoduše tehdy, když nemáte druhou ruku volnou. Díky intuitivnímu ovládání ji můžete snadno zapnout i vypnout kdykoliv podle aktuální potřeby.