iPhone 17e dostane vychytávku, kterou měly dosud jen dražší modely!

Podle nejnovějších úniků to vypadá, že Apple začíná pomalu bořit hranice mezi základními a prémiovými iPhony. Poté, co se letos u základních iPhonů 17 rozhodl nasadit ProMotion displej s Always-on, který byl doposud doménou Pro modelů, totiž chystá další zásadní upgrade a to již poměrně brzy. Známý leaker Digital Chat Station totiž tvrdí, že iPhone 17e plánovaný na jaro příštího roku dostane Dynamic Island. Ten je přitom v současnosti též výsadou jen dražších modelů.
Dynamic Island se poprvé objevil v iPhonu 14 Pro a okamžitě se stal poznávacím znakem Applu. Postupně se přesunul i do levnějších modelů, ale ty úplně nejdostupnější (tedy varianta s označením „e“) zatím zůstávaly stranou. To by se ale mohlo už příští rok změnit, protože podle leakera má Apple v plánu sjednotit design celé řady a poslat Dynamic Island i tam, kde bychom ho ještě před pár lety nečekali.
Bohužel, Dynamic Island bude z hlediska upgradů displeje i tím jediným zajímavým. iPhone 17e má totiž stále mít jen 60Hz OLED panel, který se svou plynulostí nemůže 120Hz panelům používaným u letošní generace iPhonů rovnat. Mimochodem, jednat by se mělo o ten stejný panel, který nabídly iPhone 15 či 16. Apple tak zřejmě opět využije starší technologii, aby udržel cenu co nejníže. Na druhou stranu, přítomnost Dynamic Islandu posune i nejlevnější model o kus blíž k prémiovým bratříčkům.
Co se týče dalších technických specifikací, uvnitř telefonu má tepat čip A19, což znamená, že výkonově na tom iPhone 17e rozhodně špatně nebude. Pokud se tedy všechny tyto informace potvrdí, blíží se příští rok další zajímavý dostupný iPhone. A i když nepůjde o revoluci, jde o další krok k tomu, aby i ti, kteří nechtějí utrácet desítky tisíc, mohli mít telefon, který minimálně vypadá jako ten nejlepší z Cupertina.