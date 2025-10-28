Zavřít reklamu

Recenze Aligator MiTag Duo: Cenově dostupná alternativa k AirTagu, která vás překvapí 

Trhu s iOS Bluetooth lokátory dominuje Apple se svým AirTagem. A je to logické. Pokud ale hledáte něco cenově dostupnějšího, a je to plně kompatibilní s iPhony, pak by vás mohl zaujmout Aligator MiTag Duo – český produkt, který překvapí svou univerzálností i praktičností. 

Jednou z hlavních předností lokátoru Aligator MiTag Duo je jeho kompatibilita s platformou Applu i Googlu. Lokátor tedy lze přidat do aplikace Najít stejně jako do Pátracího centra (Find Hub), a tím se okamžitě stává součástí sítě vašich zařízení. Je však třeba si při prvním spuštění vybrat – buď jej totiž spárujete s iOS, nebo s Androidem, obě platformy současně podporovány nejsou.

Aligator MiTag Duo LSA 1 Aligator MiTag Duo LSA 1
Aligator MiTag Duo LSA 2 Aligator MiTag Duo LSA 2
Aligator MiTag Duo LSA 3 Aligator MiTag Duo LSA 3
Aligator MiTag Duo LSA 4 Aligator MiTag Duo LSA 4
Aligator MiTag Duo LSA 5 Aligator MiTag Duo LSA 5
Aligator MiTag Duo LSA 6 Aligator MiTag Duo LSA 6
Aligator MiTag Duo LSA 13 Aligator MiTag Duo LSA 13
Aligator MiTag Duo LSA 14 Aligator MiTag Duo LSA 14
Aligator MiTag Duo LSA 15 Aligator MiTag Duo LSA 15
Nenápadný design, odolnost a jednoduché uchycení 

MiTag Duo je malá, lehká a nenápadná černá placka z odolného plastu (PC + ABS). Díky otvoru v těle jej snadno připevníte, kam potřebujete, a to bez nutnosti dokupovat nějaké pouzdro. Jeho průměr je 38,5 mm, což je o něco více jak u AirTagu (31,9 mm), na výšku má ale 7 mm, což je naopak o 1 mm méně, jak má právě řešení Applu. V peněžence tak vlastně překáží o něco méně.

Aligator MiTag Duo LSA 7 Aligator MiTag Duo LSA 7
Aligator MiTag Duo LSA 8 Aligator MiTag Duo LSA 8
Aligator MiTag Duo LSA 9 Aligator MiTag Duo LSA 9
Aligator MiTag Duo LSA 10 Aligator MiTag Duo LSA 10
Aligator MiTag Duo LSA 11 Aligator MiTag Duo LSA 11
Aligator MiTag Duo LSA 12 Aligator MiTag Duo LSA 12
Potěší odolnost dle standardu IP67, takže přežije i krátké ponoření do vody (konkrétně do 1m hloubky po dobu 30 minut). Napájení pak zajišťuje běžná knoflíková baterie CR2032 s výdrží až jeden rok, kterou snadno vyměníte bez jakéhokoli nářadí. 

Snadné přidání do aplikace Najít 

Přidání MiTagu Duo do iPhonu je otázkou chvilky. Stačí stisknout tlačítko uprostřed lokátoru, čímž ho zapnete a v aplikaci Najít klepnout na záložku předměty a dát symbol plus a Přidat jiný předmět. Následně se vám MiTag ukáže a vy si jej pojmenujete a přidáte mu emotikon. Chová se tu stejně jako AirTag – můžete sledovat jeho polohu, přehrát na něm dost agresivní a hlasitý zvuk, označit ho jako ztracený (i s kontaktními údaji) nebo sdílet jeho polohu s rodinou. Co nemůžete, je aktivovat u něho přesné hledání. To jde jen na Androidu. 

Aligator MiTag Duo LSA 14 Aligator MiTag Duo LSA 14
Aligator MiTag Duo LSA 15 Aligator MiTag Duo LSA 15
Aligator MiTag Duo LSA 16 Aligator MiTag Duo LSA 16
Aligator MiTag Duo LSA 17 Aligator MiTag Duo LSA 17
Aligator MiTag Duo LSA 18 Aligator MiTag Duo LSA 18
Aligator MiTag Duo LSA 19 Aligator MiTag Duo LSA 19
Aligator MiTag Duo LSA 20 Aligator MiTag Duo LSA 20
Aligator MiTag Duo LSA 21 Aligator MiTag Duo LSA 21
MiTag Duo využívá Bluetooth 5.2 (BLE) s dosahem až 100 metrů v otevřeném prostoru. V případě ztráty se jeho poloha anonymně aktualizuje pomocí okolních Apple zařízení, což je ostatně smysl celé sítě Najít. Podobě ale funguje i ta Googlu. 

Skvělý poměr cena/výkon 

Lokátor lze snadno vypnout podržením tlačítka po dobu cca 5 sekund. Pokud jej chcete resetovat a spárovat s jiným zařízením, stačí jej odebrat z aplikace a následně 6x rychle stisknout tlačítko, přičemž při posledním stisknutí jej podržíte, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. 

Za cenu 499 Kč nabízí Aligator MiTag Duo ideální poměr cena/výkon, a to ať už hledáte náhradu za AirTag, nebo jen chcete levný a spolehlivý způsob, jak si pohlídat své věci. MiTag Duo je v takovém případě výbornou volbou. Navíc potěší i možností využití napříč platformami – i když ne současně.  A co víc. Díky slevovému kódu LSAMITAG20 můžete tento gadget získat o 20 % levněji.

