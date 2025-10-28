Recenze Aligator MiTag Duo: Cenově dostupná alternativa k AirTagu, která vás překvapí 

Trhu s iOS Bluetooth lokátory dominuje Apple se svým AirTagem. A je to logické. Pokud ale hledáte něco cenově dostupnějšího, a je to plně kompatibilní s iPhony, pak by vás mohl zaujmout Aligator MiTag Duo – český produkt, který překvapí svou univerzálností i praktičností.
Jednou z hlavních předností lokátoru Aligator MiTag Duo je jeho kompatibilita s platformou Applu i Googlu. Lokátor tedy lze přidat do aplikace Najít stejně jako do Pátracího centra (Find Hub), a tím se okamžitě stává součástí sítě vašich zařízení. Je však třeba si při prvním spuštění vybrat – buď jej totiž spárujete s iOS, nebo s Androidem, obě platformy současně podporovány nejsou.
Fotogalerie
Nenápadný design, odolnost a jednoduché uchycení
MiTag Duo je malá, lehká a nenápadná černá placka z odolného plastu (PC + ABS). Díky otvoru v těle jej snadno připevníte, kam potřebujete, a to bez nutnosti dokupovat nějaké pouzdro. Jeho průměr je 38,5 mm, což je o něco více jak u AirTagu (31,9 mm), na výšku má ale 7 mm, což je naopak o 1 mm méně, jak má právě řešení Applu. V peněžence tak vlastně překáží o něco méně.
Fotogalerie #2
Potěší odolnost dle standardu IP67, takže přežije i krátké ponoření do vody (konkrétně do 1m hloubky po dobu 30 minut). Napájení pak zajišťuje běžná knoflíková baterie CR2032 s výdrží až jeden rok, kterou snadno vyměníte bez jakéhokoli nářadí.
Snadné přidání do aplikace Najít
Přidání MiTagu Duo do iPhonu je otázkou chvilky. Stačí stisknout tlačítko uprostřed lokátoru, čímž ho zapnete a v aplikaci Najít klepnout na záložku předměty a dát symbol plus a Přidat jiný předmět. Následně se vám MiTag ukáže a vy si jej pojmenujete a přidáte mu emotikon. Chová se tu stejně jako AirTag – můžete sledovat jeho polohu, přehrát na něm dost agresivní a hlasitý zvuk, označit ho jako ztracený (i s kontaktními údaji) nebo sdílet jeho polohu s rodinou. Co nemůžete, je aktivovat u něho přesné hledání. To jde jen na Androidu.
Fotogalerie #3
MiTag Duo využívá Bluetooth 5.2 (BLE) s dosahem až 100 metrů v otevřeném prostoru. V případě ztráty se jeho poloha anonymně aktualizuje pomocí okolních Apple zařízení, což je ostatně smysl celé sítě Najít. Podobě ale funguje i ta Googlu.
Pátrací centrum (Find Hub) v Google Play
Skvělý poměr cena/výkon
Lokátor lze snadno vypnout podržením tlačítka po dobu cca 5 sekund. Pokud jej chcete resetovat a spárovat s jiným zařízením, stačí jej odebrat z aplikace a následně 6x rychle stisknout tlačítko, přičemž při posledním stisknutí jej podržíte, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí.
Za cenu 499 Kč nabízí Aligator MiTag Duo ideální poměr cena/výkon, a to ať už hledáte náhradu za AirTag, nebo jen chcete levný a spolehlivý způsob, jak si pohlídat své věci. MiTag Duo je v takovém případě výbornou volbou. Navíc potěší i možností využití napříč platformami – i když ne současně. A co víc. Díky slevovému kódu LSAMITAG20 můžete tento gadget získat o 20 % levněji.
Aligator MiTag Duo – lokátor pro Apple a Android koupíte zde