Příští iPady Pro dostanou zásadní vylepšení z iPhonů, které je ještě více přiblíží Macům

iPad
Jiří Filip
Apple má v plánu pro nadcházející generaci iPadů Pro zásadní upgrade, který by je mohl opět o něco víc přiblížit počítačům. A to i přesto, že toto vylepšení iPady odkoukají od nejnovější generace iPhonů. Konkrétně by měly novinky chystané možná na příští rok podle nejnovějších informací dostat vapor chamber, tedy parní komoru pro chlazení, kterou Apple poprvé použil letos u iPhonu 17 Pro. Tvrdí to alespoň zdroje spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu. 

Ten přišel před pár hodinami konkrétně s tím, že by měl nový systém chlazení dorazit už s příští generací iPadu Pro poháněného čipem M6. Ten má být vyráběn nejmodernějším 2nm procesem od TSMC, což znamená vyšší výkon i efektivitu, ale zároveň větší nároky na odvod tepla. A jelikož současné modely iPadu Pro spoléhají pouze na pasivní chlazení (stejně jako například MacBooky Air), tedy na odvod tepla přes tělo zařízení bez ventilátorů, je třeba přijít s řešením, které případné problémy způsobené teplem vyřeší. Pasivní chlazení totiž sice zaručuje tichý provoz, ale zároveň omezuje výkon při dlouhodobé zátěži například při střihu videa, práci s 3D grafikou nebo hraní náročnějších her. Právě zde by měla vapor chamber přinést zásadní zlepšení.

Parní komora funguje na principu kapaliny, která se v uzavřeném systému odpařuje, páru odvede na jiné místo a tam znovu kondenzuje, čímž efektivněji odvádí teplo od procesoru do větší plochy. Tuto technologii už delší dobu využívají herní notebooky a konkurenční výkonné smartphony, a podle Gurmana se Apple rozhodl ji po úspěchu u iPhonů nasadit i do iPadů. Výsledek by měl být jasný – delší udržení maximálního výkonu a plynulejší chod i v náročných aplikacích.

Pokud se nová konstrukce osvědčí, Apple prý zvažuje rozšíření této technologie i na další zařízení s pasivním chlazením, jako je například právě výše zmíněný MacBook Air. Gurman zároveň odhaduje, že Apple nyní udržuje zhruba osmnáctiměsíční cyklus aktualizací iPadu Pro, takže novinka by mohla dorazit už na jaře roku 2027. Zdá se tedy, že Apple chce posunout své nejvýkonnější tablety opět o krok dál a to nejen po stránce výkonu, ale i samotné konstrukce. A pokud se informace potvrdí, může jít o největší konstrukční změnu iPadu Pro za poslední roky.

