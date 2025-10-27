Klasická, nebo LED žárovka? T-LED spouští kalkulačku, která vám ukáže, kolik opravdu ušetříte

Přemýšlíte, zda se vám vyplatí vyměnit staré klasické žárovky za moderní LED osvětlení? Možná tušíte, že LED žárovka má nižší spotřebu energie než ta wolframová, ale kolik přesně dokáže ušetřit? T-LED nově spouští kalkulačku spotřeby, která vám během pár vteřin ukáže, jak velký rozdíl přechod na LED skutečně přinese.
Princip je jednoduchý – stačí zadat počet světel, dobu svícení a příkon současných žárovek. Kalkulačka následně porovná klasické wolframové žárovky s moderními LED žárovkami nebo svítidly a okamžitě spočítá, jak rychle se vám investice do úsporného světla vrátí, respektive kolik za rok ušetříte. Například pokud máte doma 10 běžných žárovek o výkonu 60 W, které každý den svítí čtyři hodiny, přechodem na LED o výkonu kolem 8 W ušetříte ročně i několik tisíc korun – a to při naprosto stejné intenzitě světla.
Pokud tedy přemýšlíte, jak vybrat LED žárovku nebo které osvětlení je pro vaši domácnost nejefektivnější, nová kalkulačka T-LED vám s tím pomůže bez složitého počítání. Nabídne vám konkrétní čísla, přehlednou návratnost investice a jasný důkaz, že moderní LED technologie nejsou jen módní trend, ale skutečná úspora, kterou poznáte na účtech za elektřinu. Kalkulačku spotřeby najdete přímo na webu T-LED a vyzkoušet ji můžete zcela zdarma.