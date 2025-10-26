Zavřít reklamu

To nejlepší, co dorazilo na HBO Max tento týden

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0
< >

Charlieho malá tajemství

Patnáctiletý outsider Charlie to na střední nemá lehké. Když ale potká Sama a Patricka, zjistí, že někdy je lepší úplně vybočit z řady.

Ambulance

Michael Bay režíruje thriller s Yahyou Abdul-Mateenem II a Jakem Gyllenhaalem v rolích dvou bratrů, kteří unesou sanitku poté, co zpackají loupež.

Moje ségra má prima bráchu

Sourozenci Maggie a Milo se po letech znovu setkají a zjišťují, že cesta k nápravě jejich životů vede přes uzdravení jejich vzájemného vztahu.

Stáhni mě do pekla

Christine má skvělého přítele, kariéru i budoucnost. Tvrdé rozhodnutí o vystěhování staré ženy jí ale přinese zlomyslnou kletbu.

Asteroid City

Wes Anderson s hvězdným obsazením zve do Asteroid City, kde školní konvent astronomie překazí události měnící svět.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.