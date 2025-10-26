Zajímavé iOS aplikace, které by vám neměly uniknout

Flow: Trip & Travel Tracker
Aplikace Flow: Trip & Travel Tracker představuje ideálního společníka pro všechny, kteří chtějí mít své zážitky přehledně zaznamenané na jednom místě. Umožňuje snadno vytvářet cestovní deník plný textů, fotografií i videí a zároveň zobrazí, kde se jednotlivé vzpomínky odehrály – přímo na mapě. Každý záznam můžete doplnit o podrobnosti, události či náladu daného dne, takže se k nim později vracíte s ještě větší intenzitou. Flow propojuje funkce deníku, kalendáře a galerie do jednoho přehledného rozhraní, díky čemuž máte nejen krásnou sbírku svých cest a dobrodružství, ale i nástroj pro lepší plánování a reflexi vašich zážitků.
Demus: Easy Music Streaming
Demus: Easy Music Streaming je jednoduchá a bezplatná aplikace, která umožňuje pohodlně streamovat oblíbené skladby, alba, playlisty i hudební videa bez nutnosti registrace či předplatného. Nabízí přehledné rozdělení podle interpretů a alb, možnost tvorby vlastních playlistů i synchronizaci hudební knihovny napříč zařízeními. Uživatelé si mohou ukládat písně do záložek, zobrazit texty, číst informace o interpretech a na konci roku se podívat na statistiku svého poslechu. Samozřejmostí je také podpora AirPlay a ovládání přehrávání přes autorádio – stačí spustit aplikaci a během okamžiku začít poslouchat.
Simple to-do & grocery list
Aplikace Simple To-Do & Grocery List je praktický nástroj pro všechny, kteří chtějí mít své každodenní povinnosti i nákupy přehledně pod kontrolou. Umožňuje snadno vytvářet a spravovat úkoly i seznamy, ať už jde o pracovní projekty nebo běžné nákupní položky. Každý záznam lze rychle upravit, označit jako splněný či seřadit podle priority. Samozřejmostí je také možnost sdílení seznamů s ostatními a zabezpečení citlivých poznámek pomocí hesla. Díky jednoduchému rozhraní a intuitivnímu ovládání se z aplikace stává spolehlivý pomocník pro každodenní organizaci života.
Merlin Bird ID
Pokud patříte mezi milovníky přírody, procházky trávíte s očima i ušima otevřenýma a fascinují vás hlasy ptáků, aplikace Merlin Bird ID se pro vás může stát nepostradatelným společníkem. Tento chytrý pomocník dokáže během několika vteřin rozpoznat ptačí zpěv nebo vzhled druhu, který právě pozorujete, a nabídne vám podrobné informace o daném ptákovi – od popisu a fotografií až po mapu jeho výskytu či typické chování. Stačí nahrát krátký úryvek zpěvu nebo pořídit fotografii, a aplikace vám pomůže určit druh s překvapivou přesností. Merlin Bird ID navíc funguje i offline, takže ho můžete využívat i při túrách v přírodě bez signálu, a průběžně si budovat osobní „ptačí deník“ všech svých pozorování.