Zábavné hry pro macOS, které nyní stáhnete výjimečně zdarma

Don’t Get Your Hopes Up
Don’t Get Your Hopes Up je experimentální interaktivní příběh, který s pomocí výrazné komiksové estetiky a trefného humoru zachycuje frustraci z nemožnosti najít dostupné bydlení v Amsterdamu. Hráč v roli obyčejného člověka zpočátku jen s nadějí prochází nabídky, ale brzy zjišťuje, že se jeho klidné hledání mění v zoufalý závod s realitou. Prostřednictvím dialogů, drobných voleb a vnitřních monologů hra ukazuje, jak snadno se sny o domově mění v přežívání v systému, který selhává. Výsledkem je hořkosladká satira, která mrazivě připomíná, jak křehký může být pojem „mít vlastní místo“.
Habbo Hotel: Origins
Habbo Hotel: Origins přináší návrat do legendárního pixelového světa, který spojuje nostalgii s novými možnostmi. Hráči si mohou vytvářet vlastní postavy, navrhovat pokoje, obchodovat s unikátními předměty a zapojovat se do živé komunity plné spontánních akcí a soutěží. Retro styl se tu potkává s moderní kreativitou – vzniká pestrý online prostor, kde se každý může projevit, tvořit a znovu objevit kouzlo sociální hry, která nikdy neusíná.
(BURIED TAPES) The Parking
(BURIED TAPES) The Parking je druhá epizoda hororové antologie, která přináší mrazivé příběhy natočené ve stylu starých VHS kazet. Hra staví na atmosféře psychologického napětí a využívá vyprávění z pohledu těch, kteří nadpřirozená setkání přežili. Každá nahrávka odhaluje jinou podobu strachu – od tichého znepokojení až po syrový teror skrytý v každodenních situacích. The Parking je navíc dostupná zcela zdarma, což hráčům umožňuje nahlédnout do temného světa série (BURIED TAPES), která bude v dalších epizodách pokračovat novými, ještě děsivějšími příběhy.
As Expected of the Demon Lord
As Expected of the Demon Lord je strategická simulace, ve které se hráč ujímá role samotného Pána démonů a spravuje svůj rozrůstající se dungeon. Každé rozhodnutí, které učiní – ať už odpoví „ano“ či „ne“ na žádost svých poddaných – ovlivňuje klíčové ukazatele jako počet stoupenců, jejich loajalitu, karmu či množství zlata. Hra staví na jednoduché, ale napínavé mechanice volby a důsledku: i zdánlivě drobná rozhodnutí mohou vést k rozkvětu říše nebo k jejímu pádu. As Expected of the Demon Lord tak nabízí chytrou směs strategie, morálního rozhodování a temného humoru, která prověří schopnosti každého vládce podsvětí.