Tipy a triky pro Podcasty v iOS, které ocení každý

Vlastní stanice pro lepší organizaci

Funkce vlastních stanic umožňuje seskupit různé podcasty do jedné přehledné složky podle tématu nebo nálady. V sekci Knihovna klepněte na tři tečky a zvolte Nová stanice. Pak už jen přidejte oblíbené pořady a poslouchejte je na jednom místě – třeba vše, co vás inspiruje, nebo váš víkendový výběr.

Podcasty iOS Vytvorit stanici 1 Podcasty iOS Vytvorit stanici 1
Podcasty iOS Vytvorit stanici 2 Podcasty iOS Vytvorit stanici 2
Podcasty iOS Vytvorit stanici 3 Podcasty iOS Vytvorit stanici 3
Podcasty iOS Vytvorit stanici 4 Podcasty iOS Vytvorit stanici 4
Podcasty iOS Vytvorit stanici 5 Podcasty iOS Vytvorit stanici 5
Objevujte podle kategorií

Doposlouchali jste podcast a nevíte, co si pustit dál? V sekci Prohlížení podle kategorie snadno narazíte na nové pořady podle žánru – od kriminálních příběhů přes osobní rozvoj až po technologie. Stačí otevřít záložku Prohlížení, posunout se dolů a vybrat téma, které vás zajímá. Ideální způsob, jak rozšířit svou poslechovou knihovnu.

Podcasty iOS kategorie 1 Podcasty iOS kategorie 1
Podcasty iOS kategorie 2 Podcasty iOS kategorie 2
Podcasty iOS kategorie 3 Podcasty iOS kategorie 3
Podcasty iOS kategorie 4 Podcasty iOS kategorie 4
Podcasty iOS kategorie 5 Podcasty iOS kategorie 5
Časovač pro automatické vypnutí

Usínáte rádi u mluveného slova – ať už je to váš oblíbený true crime podcast nebo komentáře k aktuální politické situaci? Funkce časovače vypnutí vám umožní nastavit, po jaké době se má přehrávání automaticky zastavit – ideální pro večerní relaxaci. Během poslechu klepněte na ikonu měsíce pod časovou osou a zvolte, zda se má podcast vypnout po určitém čase nebo až po skončení epizody. Tím si ušetříte nejen baterii, ale i nutnost druhý den dohledávat, kde jste skončili.

Podcasty casovac vypnuti 1 Podcasty casovac vypnuti 1
Podcasty casovac vypnuti 2 Podcasty casovac vypnuti 2
Podcasty casovac vypnuti 3 Podcasty casovac vypnuti 3
Přizpůsobení každého pořadu

Každý podcast může mít jiná specifika – a vy mu můžete přizpůsobit i nastavení. U konkrétního pořadu v sekci Knihovna klepněte na tři tečky a zvolte Nastavení. Zde si můžete například zapnout automatické stahování nových epizod, změnit rychlost přehrávání, nebo nastavit automatické mazání starších dílů. Vaše poslechová rutina tak bude nejen plynulejší, ale i přehlednější.

Podcasty iOS individualni nastaveni 1 Podcasty iOS individualni nastaveni 1
Podcasty iOS individualni nastaveni 2 Podcasty iOS individualni nastaveni 2
Podcasty iOS individualni nastaveni 3 Podcasty iOS individualni nastaveni 3
Podcasty iOS individualni nastaveni 4 Podcasty iOS individualni nastaveni 4
Podcasty iOS individualni nastaveni 5 Podcasty iOS individualni nastaveni 5
Podcasty iOS individualni nastaveni 6 Podcasty iOS individualni nastaveni 6
Přepisy epizod pro čtení i studium

Někdy je lepší si místo poslechu podcast přečíst – například když jste v knihovně, učíte se nový jazyk nebo chcete rychle vyhledat konkrétní pasáž. U vybraných pořadů (zatím v angličtině, španělštině, francouzštině a němčině) můžete zobrazit přepis epizody, který se synchronizuje s přehráváním. Aktivujete ho jednoduše – přepněte přehrávač na celou obrazovku a klepněte na ikonu uvozovek.

iPhone prepis podcastu 1 iPhone prepis podcastu 1
iPhone prepis podcastu 2 iPhone prepis podcastu 2
iPhone prepis podcastu 3 iPhone prepis podcastu 3
iPhone prepis podcastu 4 iPhone prepis podcastu 4
