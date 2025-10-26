Tipy a triky pro Podcasty v iOS, které ocení každý

Vlastní stanice pro lepší organizaci
Funkce vlastních stanic umožňuje seskupit různé podcasty do jedné přehledné složky podle tématu nebo nálady. V sekci Knihovna klepněte na tři tečky a zvolte Nová stanice. Pak už jen přidejte oblíbené pořady a poslouchejte je na jednom místě – třeba vše, co vás inspiruje, nebo váš víkendový výběr.
Objevujte podle kategorií
Doposlouchali jste podcast a nevíte, co si pustit dál? V sekci Prohlížení podle kategorie snadno narazíte na nové pořady podle žánru – od kriminálních příběhů přes osobní rozvoj až po technologie. Stačí otevřít záložku Prohlížení, posunout se dolů a vybrat téma, které vás zajímá. Ideální způsob, jak rozšířit svou poslechovou knihovnu.
Časovač pro automatické vypnutí
Usínáte rádi u mluveného slova – ať už je to váš oblíbený true crime podcast nebo komentáře k aktuální politické situaci? Funkce časovače vypnutí vám umožní nastavit, po jaké době se má přehrávání automaticky zastavit – ideální pro večerní relaxaci. Během poslechu klepněte na ikonu měsíce pod časovou osou a zvolte, zda se má podcast vypnout po určitém čase nebo až po skončení epizody. Tím si ušetříte nejen baterii, ale i nutnost druhý den dohledávat, kde jste skončili.
Přizpůsobení každého pořadu
Každý podcast může mít jiná specifika – a vy mu můžete přizpůsobit i nastavení. U konkrétního pořadu v sekci Knihovna klepněte na tři tečky a zvolte Nastavení. Zde si můžete například zapnout automatické stahování nových epizod, změnit rychlost přehrávání, nebo nastavit automatické mazání starších dílů. Vaše poslechová rutina tak bude nejen plynulejší, ale i přehlednější.
Přepisy epizod pro čtení i studium
Někdy je lepší si místo poslechu podcast přečíst – například když jste v knihovně, učíte se nový jazyk nebo chcete rychle vyhledat konkrétní pasáž. U vybraných pořadů (zatím v angličtině, španělštině, francouzštině a němčině) můžete zobrazit přepis epizody, který se synchronizuje s přehráváním. Aktivujete ho jednoduše – přepněte přehrávač na celou obrazovku a klepněte na ikonu uvozovek.