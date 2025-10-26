Recenze nabíječky PanzerGlass EmPower Turbo GaN 70W: Spolehlivě nabije vaší elektroniku a přitom zůstane chladná

Kdo má doma víc než jedno zařízení, ten ví, jaký chaos umí způsobit nabíječky. Jeden adaptér pro telefon, druhý pro Apple Watch, třetí pro notebook, kabely zamotané do sebe a věčný boj o volnou zásuvku. Přesně tenhle problém řeší PanzerGlass EmPower Turbo GaN 70W coby drobná, ale neuvěřitelně výkonná nabíječka, která dokáže nahradit všechny ostatní a to nejen doma, ale i na cestách nebo v kanceláři. A jelikož jsem byl nedávno na české premiéře EmPower příslušenství a od té doby jej i testuji, je na čase se první vlaštovce z této řady podívat na zoubek. Pojďme tedy na to.
Malé tělo, velký výkon
Na první pohled zaujme PanzerGlass EmPower Turbo GaN 70W svými rozměry. Nabíječka totiž měří pouhých 8,04 × 5,35 × 3,15 centimetru a váží přibližně 120 gramů. V praxi to znamená, že se pohodlně vejde i do kapsy u tašky na notebook a v kufru není o moc větší než třeba klasická krabička od AirPods Pro. Nenechte se však zmást kompaktními rozměry. I přes malé tělo totiž nabízí nabíječka výkon až 70W, což je hodnota, kterou byste čekali spíš od podstatně větších adaptérů.
Za vším stojí moderní GaN technologie, která využívá coby vnitřní vodivý materiál nitridu galia, který dokáže efektivněji pracovat s energií a generovat méně tepla. Výsledkem je nejen vyšší účinnost, ale i delší životnost a hlavně bezpečnější provoz. Nabíječka se totiž zahřívá až o 10 °C méně, než vyžadují mezinárodní standardy, a její systém průběžně monitoruje teplotu během nabíjení. Jinými slovy: můžete na ni připojit cokoliv a nemusíte se bát, že by se přehřála nebo poškodila baterii zařízení.
Testování aneb tři porty, žádné kompromisy
Na těle nabíječky najdete dva USB-C porty a jeden klasický USB-A. Tím pádem můžete dobíjet třeba iPhone, iPad a MacBook současně, a to bez znatelné ztráty výkonu. Adaptér sám inteligentně rozděluje dostupných 70 W podle připojených zařízení, takže když nabijete jen jeden telefon, dostane maximum a když připojíte víc zařízení, výkon se rozloží tak, aby bylo všechno stabilní a bezpečné.
Nechybí ani podpora USB-C Power Delivery 3.1, která zaručuje kompatibilitu s většinou dnešních telefonů, tabletů a notebooků. V praxi to znamená, že iPhone 15, 16 nebo 17 dobijete z nuly na padesát procent zhruba za 25 až 30 minut, a totéž platí pro většinu zařízení s rychlonabíjením od Samsungu, Xiaomi a dalších výrobců.
Kromě iPhonů jsem testoval u nabíječky i nabíjení MacBooku, přičemž ani zde jsem nenarazil na žádný problém. PanzerGlass EmPower Turbo GaN 70W totiž při nabíjení fungovala naprosto spolehlivě a MacBook nabíjela stabilně kolem 65 W, bez kolísání a bez zvýšené teploty adaptéru. Při připojení iPhonu a Apple Watch přes USB-A port se pak výkon přerozdělil okamžitě a hladce. Je vidět, že PanzerGlass tady nepodcenil elektroniku ani řízení výkonu, což je rozhodně super. Nečeká vás totiž díky tomu žádné probliknutí zařízení po připojení dalšího, žádné přehřívání ani žádné zpomalování po delší době.
A pokud jste typ, který nabíječku často nosí s sebou, potěší i pevná EU zástrčka a velmi odolná konstrukce. I po několika dnech v batohu s kabelem a powerbankou nenese tělo ani škrábanec. Zkrátka působí bytelněji, než by napovídala jeho nízká hmotnost. Navíc musím uznat, že zahřívání se sice po nějaké době samozřejmě dostaví, ale je velmi mírné a to třeba i v porovnání s Apple adaptéry. PanzerGlass EmPower Turbo GaN 70W je tak v tomto směru skutečně napřed.
Resumé
PanzerGlass EmPower Turbo GaN 70W je přesně ten typ příslušenství, který si pořídíte, protože „ho potřebujete“, ale nakonec zjistíte, že si bez něj už neumíte představit fungovat. Nabíjí rychle, efektivně, bezpečně a díky třem portům zvládne všechno, co potřebujete. Ať už jde o iPhone, iPad, MacBook Air nebo bezdrátová sluchátka, všechno zvládne s klidem a přehledem. Pokud jste tedy unaveni z přehršle adaptérů a hledáte jedno elegantní řešení pro všechna svá zařízení, EmPower Turbo GaN 70W je sázka na jistotu. A navíc krásně ukazuje, že PanzerGlass už dávno není jen o ochranných sklech, ale o chytrých doplňcích, které dělají každodenní používání technologií o něco jednodušší.