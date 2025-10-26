Recenze Aligator PortaCaffé 3v1: Cestovní kávovar, který vám espresso uvaří i tam, kde není zásuvka

Máte rádi výlety, ať už po okolí, nebo někde dál od vašeho domu? My s manželkou rozhodně ano. A stejně tak si rádi dáme v klidu dobrou kávu, která je pro nás spíš než životabudič jakýmsi rituálem, u kterého se člověk tak nějak zklidní, zpomalí svůj svět a prostě si jen vychutná daný moment plný klidu. Jak ale ideálně skloubit výlety mimo civilizaci s chutí na kávu? Odpovědí může být pěkný gadget, který nedávno představila tuzemské firma Aligator a který mě coby fanouška technoligií samozřejmě nemohl minout. A protože mám s Aligator PortaCaffé 3v1 již pár příjemných výletů za sebou, myslím, že je na čase vás s touto hračkou seznámit. Stojí totiž rozhodně za to!
Technické specifikace
Na první pohled vypadá jako menší termoska, ve skutečnosti se ale v elegantním tělem skrývá plnohodnotný kávovar. Aligator PortaCaffé 3v1 slibuje, že vám dopřeje espresso kdykoliv a kdekoliv a to bez kabelu, bez elektřiny a bez kompromisů. A to i přes své tělo měřící 245,5 mm x 83,5 mm x 83,5 mm zvládá dokonale.
PortaCaffé je koncipovaný jako univerzální 3v1 systém, což v praxi znamená, že podporuje hned tři typy přípravy kávy – konkrétně kapsle Nespresso, kapsle Dolce Gusto a klasickou mletou kávu. 3v1 však zároveň znamená i to, že kávovar dokáže fungovat celkem ve třech režimech – konkrétně jakožto „průtokový“ po doplnění horké vody třeba z termosky, dále pak klasický s ohřátím vody a nakonec coby cold brew kávovar vytvářející kávu ze studené vody.
V balení najdete všechny tři adaptéry, které se mění během pár sekund a jejich použití je naprosto intuitivní. A co víc, vzhledem k rozšířenosti kapslí Dole Gusto a Nespresso prakticky není šance, že byste do kávovaru náplň nesehnali. Pokud pak preferujete vlastní mletou kávu, nástavec, který si ní můžete sami naplnit, přijde rozhodně vhod.
O tlak se stará čerpadlo s výkonem až 20 barů, tedy zcela srovnatelným s běžnými domácími espresovači. Zde se sluší jedním dechem dodat, že extrakce kávy probíhá při tlaku kolem 9 barů, takže se nemusíte bát, že by byla vaše káva byla nestandardním tlakem nějak znehodnocena. Samozřejmě nechybí ani integrovaný ohřev vody, díky němuž si kávu připravíte nejen z horké vody, ale i ze studené. Samotný ohřev trvá zhruba pět minut, což je při plné přenosnosti skvělý výsledek.
Napájení obstarává integrovaná baterie s kapacitou 7 500 mAh, která vystačí až na pět káv s ohřevem vody nebo přibližně čtyřicet káv, pokud použijete vodu už horkou. Nabíjení probíhá přes USB-C konektor a trvá zhruba 4 hodiny, přičemž kávovar můžete pohodlně dobít i z powerbanky (samozřejmě dostatečně velké) nebo notebooku.
Zpracování a design
Aligator PortaCaffé mě hned po vybalení zaujal zpracováním. Ve stříbrné variantě působí elegantně, s jemným kovovým leskem a matným povrchem, který dobře odolává otiskům i drobným škrábancům. Celé tělo je z pevného plastu a působí dostatečně odolně na to, aby přežilo i pár pádů v batohu.
Na těle najdete jediné ovládací tlačítko a decentní LED indikátor stavu, který barvou informuje o nabíjení, zahřívání i procesu přípravy kávy. Rozměrově jde o zařízení, které se snadno vejde do batohu nebo držáku v autě, ale přitom na stole nepůsobí jako hračka. Design je čistý, funkční a v duchu „méně je více“ – přesně tak, jak to mám u podobných gadgetů rád.
Testování
Na test jsem se těšil, protože myšlenka plnohodnotného espressa bez elektřiny zní skoro jako sci-fi. Kávovar jsem proto vzal nejen do kanceláře, ale i pár výletů mimo město, abych zjistil, jak se chová mimo komfort zásuvky. A musím říci, že se jedná o opravdu příjemného parťáka, se kterým je proces přípravy kávy překvapivě jednoduchý. Stačí vám do něj totiž vložit kapsli nebo adaptér s mletou kávou, dolít vodu, uzavřít víko a stisknout tlačítko. PortaCaffé začne vodu ohřívat, při čemž LED kontrolka během ohřevu svítí oranžově (dokáže svítit i červeně a to při nabíjení), po přibližně pěti minutách přejde na bílou a kávovar začne automaticky extrahovat espresso.
Výsledek? Na přenosné zařízení velmi povedené espresso s pěknou cremou a plnou chutí, které neurazí ani náročnějšího kávomila. Chuť samozřejmě trochu závisí na použité kapsli či kávě, ale tlak kávovaru odvádí svou práci výborně. Zajímavostí je možnost přípravy kávy bez ohřevu. Pokud totiž máte horkou vodu třeba z termosky, stačí přepnout režim a PortaCaffé tak zvládne až čtyřicet šálků na jedno nabití. Tuhle možnost jsem ocenil hlavně při cestování, kdy jsem měl vodu už ohřátou v termosce, a kávovar tak fungoval okamžitě.
Fotogalerie #3
Naopak pokud nalijete studenou vodu, trvá příprava o pár minut déle, ale výsledek stojí za to. Espresso má srovnatelnou chuť s kávou z klasického domácího přístroje. Ohřev je stabilní a rovnoměrný a vás tedy nečeká žádné „vlažné“ překvapení, jak se u přenosných kávovarů často stává. A pokud jste fanoušky cold brew kávy, vězte, že i tu si můžete pomocí tohoto fajn gadgetu udělat. Kávovar jsem testoval i s mletou kávou, kde mě mile překvapila kvalita extrakce. Síto v adaptéru je jemné, nenechává sedlinu v nápoji a pokud kávu dobře upěchujete, výsledek je o něco výraznější než u kapslí. Samozřejmě ale záleží na tom, jakou kávou budete adaptér plnit.
Co se týče výdrže baterie, ta toho zvládla podle očekávání. Pět espress s ohřevem vody tedy není problém, takže pokud si s sebou člověk vezme balenou vodu a pár kapslí, dokáže vcelku pohodlně obsloužit i pětičlennou výpravu. Drobným negativem je nicméně za mě to, že je vždy třeba dolít vodu pro každou kávu zvlášť. Zásobník na vodu je totiž jen na jedno espreso, což ve výsledku znamená, že s sebou chtě nechtě láhev vody musíte přibalit. Určitým negativem pak může být i fakt, že se jedná o poměrně nepřizpůsobitelný kávovar. Kdyby k němu byla třeba mobilní aplikace, která by dokázala upravit jeho nastavení, byl by to za mě stav ideál. Na druhou stranu, bavíme se o zařízení za 2499 Kč, takže nemá smysl si vymýšlet nesplnitelné věci.
Resumé
Aligator PortaCaffé 3v1 je překvapivě dospělý přenosný kávovar, který má ambice stát se nepostradatelným společníkem pro všechny, kdo chtějí mít svou oblíbenou kávu vždy po ruce. Nabízí skvělou kombinaci univerzálnosti, výkonu a mobility – zvládne Nespresso i Dolce Gusto kapsle, a pokud preferujete klasiku, i mletou kávu.
V praxi zaujme především plnohodnotný ohřev vody, dostatečný tlak a výdrž až 40 šálků na jedno nabití, což jsou hodnoty, které nemají v kategorii přenosných kávovarů příliš konkurenci. K tomu připočtěte kvalitní zpracování, elegantní design a jednoduché ovládání jediným tlačítkem a dostanete produkt, který prostě dává smysl.
Pokud tedy patříte mezi ty, kdo si rádi dopřejí espresso i mimo domov, PortaCaffé vás nadchne. Na cestách, v autě, na chatě nebo uprostřed lesa – tam všude si teď můžete dát opravdové espresso. A upřímně? Po pár dnech používání se přistihnete, že po něm saháte i doma.
