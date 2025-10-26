Pořizujete si použitý MacBook? Poradíme vám, jak co nejlépe zkontrolovat stav jeho baterie

Koupě použitého MacBooku bývá chytrým způsobem, jak ušetřit a přitom získat kvalitní počítač, který má před sebou ještě roky života. Při výběru je ale potřeba zkontrolovat několik důležitých věcí a jednou z těch naprosto klíčových je stav baterie. Právě ten totiž často rozhoduje o tom, zda bude váš nový MacBook spolehlivým společníkem na cesty, nebo vás po pár týdnech začne svazovat neustálým hledáním nabíječky.
Apple sice v macOS nabízí jednoduchý ukazatel zdraví baterie, který najdete v Nastavení > Baterie > Kondice, ale ten vám řekne jen orientační procentuální hodnotu. Pokud tedy uvidíte například 87 %, znamená to, že baterie má přibližně tolik ze své původní kapacity. Tento údaj je však spíše orientační a neodhalí, jak moc byla baterie v praxi využívaná. A vy si tak nedokážete dobře představit, jak moc byl vlastně váš stroj předešlým vlastníkem používán. V macOS je nicméně skryta i možnost zobrazit si přesný počet nabíjecích cyklů.
Jak zjistit skutečné opotřebení baterie
Mnohem přesnější představu o stavu akumulátoru vám dá právě počet nabíjecích cyklů. Tento údaj sice Apple v běžném nastavení nezobrazuje, ale lze se k němu snadno dostat. Stačí podržet klávesu Option (Alt), kliknout na logo Applu vlevo nahoře, zvolit Informace o systému, následně v levém panelu vybrat položku Napájení a v pravé části okna uvidíte řádek Počet cyklů.
Zde pak logicky platí, že čím nižší číslo zde uvidíte, tím lépe. Nízký počet cyklů totiž obvykle znamená, že zařízení nebylo intenzivně používáno na baterii. Pokud naopak MacBook vykazuje stovky cyklů, je pravděpodobné, že prošel řadou plných nabití a jeho akumulátor už má část své kapacity za sebou.
Co přesně znamená nabíjecí cyklus
A co že to vlastně ten „nabíjecí cyklus“ je? Apple jej definuje jako proces, během kterého spotřebujete celkově 100 % kapacity baterie a co je důležité ne nutně najednou. Jinými slovy, pokud dnes vybijete MacBook z 80 % na 0 % (tedy spotřebujete 80 % kapacity) a zítra z 80 % na 60 % (dalších 20 %), dohromady to tvoří jeden kompletní cyklus. Není tedy nutné, aby baterie byla vybitá a následně zcela nabitá v jednom kuse.
Z tohoto vysvětlení pak lze logicky odhadnout reálné používání daného stroje Například pokud pracujete většinu času na nabíječce a vybíjíte jen občas, počet cyklů poroste velmi pomalu. Naopak při častém přenášení a používání mimo zásuvku se cykly načítají rychleji. Apple všechny tyto informace podrobně vysvětluje ve své oficiální dokumentaci na této stránce. Tedy, samozřejmě vám Apple neřekne, kolik času strávil daný počítač na nabíječce, ale vy podle počtu cyklů budete minimálně tušit (zejména u novějších strojů), jak byl asi daný počítač využíván. Protože pokud sáhnete třeba po rok starém počítači a bude mít „naběháno“ 300 nabíjecích cyklů, pak je jasné, že běžel po většinu času z baterie.
Fotogalerie
Kolik cyklů MacBook zvládne
Podle oficiálních údajů Applu jsou moderní MacBooky navrženy tak, aby si po 1000 nabíjecích cyklech stále udržely minimálně 80 % původní kapacity. To je hranice, kterou Apple považuje za normální opotřebení. Starší modely, zejména ty vydané před rokem 2010, měly tuto hranici nižší – obvykle kolem 300 až 500 cyklů. Ty už ale v dnešní době samozřejmě nikdo nekupuje a tak je nemá smysl jakkoliv více řešit.
Obecně ale platí, že pokud při koupi použitého Macu zjistíte, že má například 100 až 200 cyklů, jde o velmi dobrý výsledek a baterie by měla být ve výborném stavu. Naopak hodnota kolem 800 až 1000 cyklů už značí akumulátor na konci své životnosti, který může být potřeba brzy vyměnit. To by vám ale měl ve výsledku ukázat i procentuální indikátor přímo v Nastavení – Baterie. Jen pro představu, nedávno jsem pořizoval MacBook Air M1 s tím, že se mi přes Mobil Pohotovost podařil sehnat krasavec s pouhými 78 nabíjecími cykly, tedy 97% kapacitou baterie. I přesto, že se jedná o stroj z podzimu 2020, tedy je jeho baterie takřka netknutá.
Co z toho plyne
Při výběru použitého MacBooku se proto neřiďte pouze vzhledem a výkonem, ale také počtem cyklů a kondicí baterie. Tento údaj vám totiž napoví, jak moc byl MacBook v minulosti používán a jaká je pravděpodobnost, že vás brzy čeká výměna baterie. Nízký počet cyklů může znamenat, že zařízení bylo většinu času připojeno k elektřině, zatímco vysoký počet ukazuje na časté používání „na baterku“.
Samozřejmě platí, že čím méně cyklů, tím lépe a pokud vám jde o výdrž a dlouhou životnost, vyplatí se poohlédnout po kuse s co nejmenším počtem nabíjecích cyklů. Je to drobnost, která vám dokáže ušetřit nejen starosti, ale i několik tisíc korun za případnou výměnu baterie.