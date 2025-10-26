Plánujete (nejen) chytré osvětlení pro konkrétní místnost? Vyzkoušejte nový konfigurátor T-LED

Zavřít reklamu

Vybrat správné osvětlení do místnosti může být překvapivě složitější, než se na první pohled zdá. Nestačí jen určit, zda zvolíte LED žárovku, LED svítidlo nebo chytré osvětlení. Klíčové je totiž i to, jak silné světlo vlastně potřebujete. A právě v tom pomůže nový konfigurátor T-LED, který vám během pár okamžiků spočítá ideální světelný tok v lumenech pro daný prostor

Princip fungování je přitom velmi jednoduchý. Do konfigurátoru zadáte rozměry místnosti, její typ (například obývací pokoj, kuchyň nebo dětský pokoj) a počet světel, která v ní máte – třeba jedno hlavní svítidlo, doplňkové světlo nad jídelním stolem nebo pět bodovek rozmístěných po stropě. Nástroj pak přesně vypočítá, kolik lumenů by mělo mít jedno svítidlo, aby světlo v místnosti nebylo ani příliš slabé, ani zbytečně silné.

Díky tomu se konečně vyhnete situaci, kdy například do obýváku pořídíte příliš slabé 4W svítidlo, které prostor sotva osvětlí, nebo naopak zbytečně silné 48W, které by se hodilo spíš do dílny. Konfigurátor vám tak ušetří nejen čas a experimentování, ale i peníze za špatně zvolená světla.

Ať už tedy plánujete chytré osvětlení do moderního bytu nebo klasická LED svítidla do rodinného domu, konfigurátor T-LED vám pomůže zorientovat se v tom, jak vybrat LED žárovku nebo svítidlo přesně podle velikosti a charakteru místnosti. T-LED tímto nástrojem dokazuje, že i výběr správného světla může být jednoduchý, přehledný a hlavně přesný. Vyzkoušet konfigurátor osvětlení můžete přímo na webu T-LED, kde během pár vteřin zjistíte, jak silné světlo váš interiér skutečně potřebuje.

Konfigurátor si můžete vyzkoušet zde

