Navštívili jsme tm:rw – místo kde si můžete vyzkoušet všechny nejnovější gadgety

Vše o Apple
Roman Zavřel
Na světě nexistuje mnoho míst, kde si můžete vyzkoušet všechny nejmodernější Gadgety, které na vás dnes a denně vyskakují na internetu. Osobně znám vlastně jen jediné a to obchod a showroom tm:rw, který je umístěn pár metrů od Time Square. Na dasítkách stojanů a dalších míst si můžete vyzkoušet ty nejmodernější vychytávky, které se za posledních pár měsíců objevily na trhu. Nejedná se přitom o klasické produkty, které najdete v každém elektru. Naopak se jedná o věci, které nemají na ukázku téměř nikde na světě. Pod jendou střechou si můžete zkusit opravdu téměř vše, co na vás za posledního půl roku vyskočilo z oblasti gadgetů na internetu. Kromě toho si můžete zdarma vyzkoušet špičkové simulátory F1, virtuální realitu a mnoho, mnoho dalšího. Mimochodem je to jedno z mála míst na světě, kde mají nový průhledný televizor od LG.

Mě osobně se na návštěvě tm:rw nejvíc líbilo, že po vyzkoušení všech gadgetů, které na mě posledního půl roku vyskakují na internetu jsem zjistil, že ani jeden z nich nepotřebuju a značně jsem ušetřil. Pokud však nad něčím skutečně uvažujete a chcete si to vyzkoušet na živo, pak zde najdete opravdu takové ty gadgety, které jinde na světě vystavené jen tak neuvidíte. Vše si navíc můžete vyzkoušet bez jakéhokoli omezení a sami tak stejně jako já zjistíte, zda to či ono potřebujete a nebo se bez toho obejdete.

