Artly Robot: vyzkoušel jsem, jak chutná káva připravená robotem

Prodejny Muji patří mezi mé oblíbené nejen kvůli minimalistickému japonskému designu, který provází jejich produkty, ale také kvůli Artly Robotovi. Artly je baristický robot, který je ve vybraných prodejnách Muji a připraví vám zcela autonomně nejen kávu, ale i matchu, limonádu, čaj a mnoho dalšího. V nabídce jsou desítky nápojů, které si můžete upravit dle chuti, a samozřejmě nechybí ani možnost zvolit si velikost.
Robot pracuje zcela autonomně, na tabletu si zvolíte, jaký nápoj chcete, a přes NFC terminál zaplatíte. Jakmile proběhne platba, robot se okamžitě pustí do práce. Samozřejmě vám u toho oznámí, že už připravuje váš drink, a vy můžete celý proces přípravy pozorovat. Baristický robot jsou v podstatě jen ramena, která se posouvají mezi jednotlivými komponenty, které potřebuje barista, tedy mezi pákou, vodou na umývání páky, sirupy, kelímky a dalšími věcmi, které robot potřebuje pro přípravu vašeho nápoje.
Celý proces trvá o něco déle, než by to dokázal udělat zkušený barista, ale je to něco, co stojí za vyzkoušení. Pozorovat robota při práci je rozhodně zajímavý zážitek a káva je kvalitní a dobrá. Navíc je vždy naprosto stejná a nestane se vám, že jednou budete mít o trošku víc něčeho nebo méně něčeho jiného, což se při různých nápojích občas stane i tomu nejlepšímu baristovi na světě. Samozřejmě, pokud si dáte espresso, je vždy stejné, jak od robota, tak od baristy ve vaší oblíbené kavárně. Pokud tedy budete v nějaké kavárně nebo například prodejně Muji, kde podobného robota mají, rozhodně ho vyzkoušejte, je to celkem zážitek.