Recenze powerbanky Swissten: Extrémní výkon v malém těle

V době, kdy je notebook stejně nepostradatelný jako telefon a pracovní stůl máme často v batohu, se strach z vybité baterie stává každodenním strašákem. Běžné powerbanky stačí na doplnění energie telefonu, ale na náročnější zařízení jako notebooky jsou krátké. Přesně pro tyto situace přichází Swissten s řešením bez kompromisů. A sice s cestovní powerbankou s kapacitou 25 000 mAh a brutálním výkonem 100 W. Toto není jen záložní zdroj, ale plnohodnotná mobilní nabíjecí stanice, která je navržena pro maximální výkon, spolehlivost a především pro cestování.
Extrémní výkon
Hlavním lákadlem tohoto modelu je bezesporu jeho výkon. S maximálním drátovým výkonem 100 W se tato powerbanka řadí na špičku. Zatímco většina konkurence končí u nabíjení telefonů a tabletů, Swissten bez problémů zvládne napájet i moderní notebooky. Díky podpoře standardů jako Power Delivery 3.0 a PPS dokáže dodat energii i těm nejnáročnějším zařízením. Kapacita 25 000 mAh (96,25 Wh) je ideálním kompromisem mezi výdrží a přenositelností. Je to dostatek energie na vícenásobné nabití telefonu, tabletu a stále zbude rezerva pro notebook.
Design a praktičnost na prvním místě
Swissten u tohoto modelu přemýšlel nad detaily, které cestovatelé ocení. Největší výhodou je bezesporu integrovaný 25cm USB-C kabel. Už žádné hledání zapomenutého kabelu v batohu. Ten nejdůležitější je vždy po ruce a připraven k použití. Navíc tento integrovaný kabel sám o sobě podporuje plný výstupní výkon až 100 W. Navzdory obrovské kapacitě a výkonu si powerbanka zachovává překvapivě kompaktní rozměry (106 × 68 × 40 mm) a přijatelnou hmotnost 430 g. Tělo je vyrobeno z odolné kombinace polykarbonátu a ABS, která je navíc ohnivzdorná.
Fotogalerie
Inteligentní displej a konektivita
Powerbanka je vybavena přehledným digitálním displejem, který posouvá uživatelský komfort o úroveň výš. Na rozdíl od běžných LED diod vám displej neukáže jen zbývající procenta baterie, ale také aktuální vstupní a výstupní výkon ve wattech. Máte tak dokonalou a přesnou kontrolu nad tím, jak rychle se vaše zařízení nabíjí a kolik energie powerbance zbývá.
Konektivita je příkladná. Kromě zmíněného integrovaného kabelu máte k dispozici:
- 1x USB-C port:Slouží jako výstup (až 100 W) i vstup.
- 1x USB-A port:Nabízí výkon až 22,5 W a podporuje standardy jako SCP (Huawei SuperCharge).
Díky této kombinaci portů můžete pohodlně nabíjet několik zařízení najednou. Samotné dobíjení powerbanky je také bleskové. Přes USB-C port podporuje vstupní výkon až 65 W a přes integrovaný kabel až 60 W, což výrazně zkracuje čekání na plné nabití. Pro bezpečný provoz je powerbanka vybavena celou řadou ochran, včetně ochrany proti přepětí, podnapětí, přehřátí, zkratu či přebití.
Dokonalý společník do letadla
Klíčovou vlastností pro cestovatele je její kompatibilita s leteckou přepravou. Kapacita 25 000 mAh odpovídá přesně 96,25 Wh. To je záměrně navrženo tak, aby se powerbanka vešla těsně pod maximální povolený limit 100 Wh pro příruční zavazadla na palubě většiny leteckých společností. Můžete ji tak mít bez obav vždy u sebe.
Závěr
Swissten 25000 mAh 100W není jen další powerbanka v řadě. Je to promyšlený a výkonný nástroj pro každého, kdo se nechce na cestách omezovat. Extrémní výkon 100 W schopný nabíjet notebooky, praktický integrovaný kabel, inteligentní displej a především garance možnosti vzít si ji na palubu letadla z ní dělají ideálního společníka. Cena je 1699 korun.
