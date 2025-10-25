Halloween klepe na dveře – a s ním i slevy, které otevřou nové možnosti: WELOCK smart lock za neodolatelné ceny

Komerční sdělení: Halloween už tradičně patří k nejzábavnějším obdobím roku, ale letos přináší kromě strašidel i něco, co opravdu potěší – mimořádnou Halloween slevovou akci na chytré zámky WELOCK smart lock. Pokud jste už někdy přemýšleli o tom, jak pohodlné by bylo odemykat dveře bez klíčů, čistě pomocí otisku prstu, aplikace nebo hlasového asistenta, právě teď nastal ideální čas to zkusit.
WELOCK patří mezi nejznámější značky chytrých cylindrických zámků na evropském trhu. Jejich produkty jsou navržené pro běžné evropské dveře, zvládne je nainstalovat každý během pár minut a díky propojení s mobilní aplikací, Alexou nebo systémem Home Assistant přinášejí moderní způsob zabezpečení domácnosti. Na oficiální stránce kampaně najdete dokonce skutečné fotografie instalací od zákazníků, které potvrzují, že montáž zvládne opravdu každý – i bez nutnosti volat zámečníka.
WELOCK smart lock TOUCH41 – elegantní jistota na dotek
Jedním z nejprodávanějších modelů letošní sezóny je WELOCK smart lock TOUCH41, který v rámci Halloween kampaně pořídíte s úsporou až 50 €. Tento chytrý zámek umožňuje odemykání otiskem prstu, přičemž se může pochlubit i podporou mobilního ovládání pomocí WiFiBoxu 3 a hlasovým ovládáním přes Amazon Alexa. Hodí se pro dveře o tloušťce 50 až 100 mm a je ideální volbou pro každého, kdo chce spojit bezpečí, komfort a moderní design. S kupónem VD63 jej nyní pořídíte za 126 € – s dopravou z evropského skladu zdarma, dvouletou zárukou a 30denní garancí vrácení peněz.
WELOCK smart lock TOUCA51 – šest způsobů, jak říct „odemkni“
Dalším z favoritů akce je WELOCK smart lock TOUCA51. Nabízí hned 6 způsobů odemykání a umožňuje přidat až 10 správců, což z něj dělá ideální volbu pro domácnosti, pronájmy i Airbnb. Instalace je rychlá, zvládnete ji sami bez pomoci odborníka, a zámek pasuje do standardních evropských dveří o tloušťce 30 až 95 mm. Díky kupónu VD50 jej aktuálně pořídíte za pouhých 119 € – samozřejmě s dopravou zdarma z evropského skladu a 2letou bezstarostnou zárukou.
WELOCK smart lock U81 – inteligentní zabezpečení pro náročné
Model WELOCK smart lock U81 je prémiovou volbou pro ty, kteří chtějí maximální flexibilitu. Nabízí rovněž šest způsobů odemykání, delší výdrž baterie a hlášení o nízkém napětí, takže vás nikdy nenechá stát přede dveřmi. S pomocí modulu WiFiBox3 jej snadno integrujete do systému Home Assistant nebo Alexy. Instalace zabere jen 10 minut, a pokud využijete kód VD50, dostanete se na finální cenu 199 € – opět s evropskou dopravou zdarma a doživotní zákaznickou podporou.
WELOCK smart lock PCB41 Plus – chytré řešení pro každou nemovitost
Pro ty, kdo hledají univerzální řešení, je tu WELOCK smart lock PCB41 Plus. Tento zámek podporuje více způsobů odemykání, umožňuje generovat jednorázová hesla – například pro krátkodobé hosty – a je ideální pro domy, pronájmy i firemní prostory. V rámci Halloween akce ho pořídíte s kupónem VD30 za 119 €, samozřejmě s dopravou zdarma a dvouletou zárukou.
WELOCK Electronic Smart Door Lock Cylinder + WiFi Gateway – propojte vše chytře
A aby byl váš chytrý domov kompletní, můžete sáhnout i po WELOCK Electronic Smart Door Lock Cylinder s Alexa WiFi Gateway. Tento doplněk propojí všechny vaše WELOCK smart locky do jednoho systému, umožní dálkové odemykání, propojení s interkomem a podporuje až osm zámků současně. Stojí 99 €, a stejně jako všechny ostatní produkty se odesílá z evropského skladu a nabízí 2letou záruku.
Proč právě teď? Protože Halloween slevy až 63 € nejsou navždy
Kromě výše zmíněných výhod nabízí WELOCK také bezplatnou dopravu z Evropy a Velké Británie, 30denní záruku vrácení peněz, 2 roky bezstarostné záruky a doživotní zákaznickou podporu. To vše dělá z této Halloween kampaně mimořádně výhodnou příležitost, jak vylepšit zabezpečení domácnosti, kanceláře nebo pronájmu.
Ať už zvolíte základní model nebo sofistikovanější variantu, jisté je jedno – díky WELOCK smart lock se už nikdy nebudete muset bát, že jste zapomněli klíče. A v rámci aktuální Halloween akce se slevami až 63 € vás to bude stát méně, než byste čekali. Pokud tedy chcete posunout svůj domov do 21. století, teď je ten správný okamžik.
