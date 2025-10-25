Zavřít reklamu

Apple Store Upper West Side: nejhorší Apple Store, který jsem kdy navštívil

Roman Zavřel
Když jsem šel o víkendu kolem posledního Apple Store v NYC, který jsem doposud nenavštívil, musel jsme to samzořejmě napravit. Bohužel jsme kromě vytvoření galerie pro LsA chtěl také něco koupit. Z hlediska designu je Apple Store Upper West Side zajímavý točitým skleněným schodištěm, které měl původně také Apple Store na 5th Avenue, ale tma je již bohužel zakryté a tak si točité schodiště kompletně vyrobené ze skla můžete užít pouze zde.

Jinak se jedná o dvě patra, z nichž zatím co do toho horního je přiváděno světlo přes prosklenou střechu, tak druhé musí spoléhat kompletně na umělé osvětlení. Nic kromě schodiště, co by stálo za řeč zde nenajdete a bohužel díky absenci prvků jako je zelená stěna nebo nějakých rostlin a podobně působí tento Apple Store na pohled nejchladněji a nejméně zajímavě ze všech, které jsem doposud navštívil.

Apple Upper West Side stairs Apple Upper West Side stairs
Apple Upper West Apple Upper West
IMG 9828 IMG_9828
IMG 9826 IMG_9826
IMG 9823 IMG_9823
IMG 9824 IMG_9824
IMG 9825 IMG_9825
IMG 9821 IMG_9821
IMG 9820 IMG_9820
IMG 9818 IMG_9818
IMG 9819 IMG_9819
IMG 9815 IMG_9815
IMG 9814 IMG_9814
apple store nyc apple store nyc
IMG 9811 IMG_9811
IMG 9810 IMG_9810
IMG 9809 IMG_9809
IMG 9805 IMG_9805
IMG 9806 IMG_9806
IMG 9807 IMG_9807
IMG 9800 IMG_9800
IMG 9801 IMG_9801
IMG 9802 IMG_9802
IMG 9803 IMG_9803
IMG 9804 IMG_9804
Celkově mi již na pohled přišlo, že je prostor takový zanedbaný a za chvíli jsme pochopil proč. Když jsem chtěl zaplatit za nabíječku, tak jsem nejprve musel čekat zhruba 5 minut až se mezi sebou dobaví prodejci o svých osobních věcech. Poté se mě ujala osoba, jenž mi řekla, že musím čekat až dojde někdo u koho mohu zaplatit.

Po 10 minutých kdy jsme čekal já a dalších 5 lidí na možnost zaplatit přišel prodejce, jenž otevřel kasu a začal do ni vkládat peníze. V naději, že už konečně budu moct zaplatit jsem se jej zeptal a on mi řekl, že on tu není od toho a musím dál čekat. Tím pro mě po 15 minutách čekání celá záležitost skončila, položi jsem nabíječku na stůl a odešel. S podobným servisem jsme se v Apple Store opravdu nikdy nikde nesetkal a podle komentářů za poslední dny a týdny rozhodně nejsem sám. Pokud tedy budete někdy v NYC, tomuto Apple Store doporučuji si vyhnout.

