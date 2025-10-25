Apple Store Upper West Side: nejhorší Apple Store, který jsem kdy navštívil

Když jsem šel o víkendu kolem posledního Apple Store v NYC, který jsem doposud nenavštívil, musel jsme to samzořejmě napravit. Bohužel jsme kromě vytvoření galerie pro LsA chtěl také něco koupit. Z hlediska designu je Apple Store Upper West Side zajímavý točitým skleněným schodištěm, které měl původně také Apple Store na 5th Avenue, ale tma je již bohužel zakryté a tak si točité schodiště kompletně vyrobené ze skla můžete užít pouze zde.
Jinak se jedná o dvě patra, z nichž zatím co do toho horního je přiváděno světlo přes prosklenou střechu, tak druhé musí spoléhat kompletně na umělé osvětlení. Nic kromě schodiště, co by stálo za řeč zde nenajdete a bohužel díky absenci prvků jako je zelená stěna nebo nějakých rostlin a podobně působí tento Apple Store na pohled nejchladněji a nejméně zajímavě ze všech, které jsem doposud navštívil.
Fotogalerie
Celkově mi již na pohled přišlo, že je prostor takový zanedbaný a za chvíli jsme pochopil proč. Když jsem chtěl zaplatit za nabíječku, tak jsem nejprve musel čekat zhruba 5 minut až se mezi sebou dobaví prodejci o svých osobních věcech. Poté se mě ujala osoba, jenž mi řekla, že musím čekat až dojde někdo u koho mohu zaplatit.
Po 10 minutých kdy jsme čekal já a dalších 5 lidí na možnost zaplatit přišel prodejce, jenž otevřel kasu a začal do ni vkládat peníze. V naději, že už konečně budu moct zaplatit jsem se jej zeptal a on mi řekl, že on tu není od toho a musím dál čekat. Tím pro mě po 15 minutách čekání celá záležitost skončila, položi jsem nabíječku na stůl a odešel. S podobným servisem jsme se v Apple Store opravdu nikdy nikde nesetkal a podle komentářů za poslední dny a týdny rozhodně nejsem sám. Pokud tedy budete někdy v NYC, tomuto Apple Store doporučuji si vyhnout.