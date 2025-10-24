WiiM představil svůj první subwoofer Sub Pro! Nadchne výkonem i designem

Značka WiiM rozšiřuje své produktové portfolio o první subwoofer s názvem WiiM Sub Pro. Tato novinka přináší do systému WiiM mohutné basy, špičkový výkon a snadné bezdrátové propojení s dalšími zařízeními. Sub Pro je navržen tak, aby poskytl maximální zvukový zážitek při poslechu hudby, sledování filmů i hraní her — a to s jednoduchostí, na kterou jsou uživatelé WiiM zvyklí.
S výkonem 250 W bez zkreslení a frekvenčním rozsahem již od 25 Hz přináší nový subwoofer WiiM Sub Pro hudbě, filmům i hrám působivou hloubku a sílu. Díky bezdrátovému připojení k zařízení WiiM může být zároveň součástí multiroom systému prostřednictvím aplikace WiiM Home. WiiM Sub Pro podporuje bezdrátové spárování s kompatibilními zařízeními WiiM přes Wi-Fi 6E a také Bluetooth 5.3 (po softwarové aktualizaci). V takovém zapojení nejsou potřeba žádné kabely pro přenos signálu, pouze napájení. Pro tradiční zapojení je k dispozici také standardní subwooferový RCA vstup a Ethernet port.
Fotogalerie
Kalibrace RoomFit™ využívá mikrofon vašeho smartphonu nebo tabletu (případně externí mikrofon) k analýze akustiky místnosti a automaticky upraví basovou odezvu pro optimální výkon. V aplikaci WiiM Home lze navíc doladit 10pásmový parametrický ekvalizér, dělící frekvenci, fázi, úroveň i latenci. Výsledkem je zvuk přizpůsobený prostoru a vašim preferencím.
WiiM Sub Pro kombinuje špičkovou konektivitu nové generace s jednoduchým ovládáním. Wi-Fi 6E zajišťuje mimořádně stabilní připojení s nízkou latencí, Bluetooth 5.3 přináší flexibilní spárování a Ethernet umožňuje kabelové zapojení bez kompromisů. Přidání subwooferu do systému je otázkou několika kroků: stačí jej umístit na požadované místo, připojit do zásuvky, propojit přes aplikaci WiiM Home a spustit kalibraci RoomFit™. WiiM Sub Pro je zkrátka připraven dodat vašemu poslechu hloubku, dynamiku a výkon, který vás vtáhne do děje.