Steve Wozniak varuje před AI! Spoluzakladatel Applu volá po zastavení vývoje superinteligence

Spoluzakladatel Applu Steve Wozniak patří mezi více než tisíc veřejně známých osobností, které podepsaly výzvu požadující dočasný zákaz vývoje superinteligentní umělé inteligence. K signatářům se připojili nositelé Nobelovy ceny, průkopníci v oblasti umělé inteligence i významní akademici a technologičtí lídři. Veřejné prohlášení je stručné a jasně formuluje obavy ze směřování výzkumu umělé inteligence. Uvádí, že i když inovativní AI nástroje mohou přinést bezprecedentní zdravotní a ekonomické přínosy, některé společnosti již otevřeně usilují o vytvoření tzv. superinteligence. Čili systémů, které by mohly překonat lidské schopnosti ve všech oblastech kognitivního myšlení. Podle signatářů takový vývoj představuje vážná rizika pro svobodu, lidskou důstojnost, ekonomickou stabilitu i národní bezpečnost.
Výzva proto žádá, aby byl vývoj AI superinteligence zakázán, dokud nebude existovat široká vědecká shoda, že jej lze provádět bezpečně a kontrolovatelně, a dokud nezíská silnou podporu veřejnosti. Mezi další významné signatáře patří například Geoffrey Hinton a Yoshua Bengio, označovaní za „otce hlubokého učení“, Stuart Russell z Kalifornské univerzity v Berkeley, fyzikové a nositelé Nobelovy ceny Frank Wilczek a John C. Mather, ekonom Daron Acemoğlu a bývalá poradkyně pro národní bezpečnost USA Susan Rice. Tito odborníci již dříve upozorňovali, že umělá obecná inteligence (AGI) by mohla představovat stejnou existenční hrozbu pro lidstvo jako pandemie či jaderná válka. Výzva tak znovu otevírá globální debatu o tom, jakým způsobem by měl být vývoj umělé inteligence regulován, aby zůstal bezpečný a v souladu s lidskými hodnotami.