Česká meteo-aplikace In-počasí v novém: moderní design a data přímo od meteorologů

Populární česká aplikace In-počasí pro iOS přichází ve zcela nové verzi. Vývojový tým kompletně přepracoval její jádro i grafické rozhraní. Nový design klade důraz na přehlednost a přesnost meteorologických dat, která uživatelé získávají přímo od odborníků.
Aktuální měření z více než 500 stanic
Hned v úvodní části aplikace se zobrazují údaje z husté sítě více než 500 meteorologických stanic po celé České republice. Díky nim aplikace nabízí jedny z nejpřesnějších a nejaktuálnějších informací o počasí. Nechybí detailní přehled vývoje teploty s možností porovnání s předchozím dnem. Jednoduchým přejetím do strany lze zobrazit i další hodnoty – vítr, tlak, vlhkost nebo srážky.
Interaktivní radar s predikcí na hodinu dopředu
Pod přehledem měření je umístěn interaktivní radar, který zobrazuje aktuální vývoj srážek v reálném čase. Novinkou je možnost zobrazit i predikci radaru na příští hodinu, díky které uživatel snadno zjistí, zda se blíží déšť přímo do jeho oblasti.
Denní souhrny od meteorologů
Každý den připravují meteorologové stručný textový přehled, který shrnuje aktuální vývoj počasí. Díky tomu uživatelé ihned vědí, co je čeká, aniž by museli složitě procházet grafy a tabulky.
Fotogalerie
Nová podoba podrobné předpovědi
Hlavní část aplikace tvoří vysouvací karta s předpovědí – jak na 24 hodin, tak na několik dní dopředu. Kromě klasických grafů přináší i speciální denní souhrny. Pomocí tzv. meteo-proužků uživatelé na první pohled zjistí, v jakou denní dobu lze očekávat déšť či slunečné počasí.
Základ pro další inovace
Nové jádro aplikace umožní vývojářům mnohem rychleji přidávat další funkce a vylepšení. V nejbližších měsících se uživatelé mohou těšit například na inteligentní notifikace, které je včas upozorní na významné změny počasí v jejich okolí.
O aplikaci In-počasí
In-počasí je česká meteorologická aplikace s dlouholetou tradicí, známá svou přesností, přehledností a daty z vlastní sítě měřicích stanic. Aplikaci využívají statisíce uživatelů po celé České republice a patří mezi nejstahovanější domácí nástroje pro sledování počasí.