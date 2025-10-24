Zavřít reklamu

Apple varuje: V Evropě můžete přijít o klíčovou funkci ochrany soukromí v iPhonu!

Apple varuje, že by mohl být v Evropě nucen vypnout jednu z nejdůležitějších funkcí ochrany soukromí v iPhonu. Kalifornský gigant podle informací agentury DPA konkrétně uvedl, že rostoucí tlak evropských regulátorů a lobbistické snahy v Německu, Itálii a dalších zemích mohou vést k tomu, že bude muset zrušit funkci App Tracking Transparency známou z iOS 14 a novějších verzí systému.

App Tracking Transparency (ATT) dává uživatelům možnost rozhodnout, zda chtějí aplikacím povolit sledování jejich aktivity napříč dalšími aplikacemi a weby. Pokud tuto možnost vypnou, vývojáři se nedostanou k reklamnímu identifikátoru zařízení a nemohou tak cíleně analyzovat chování uživatele. Funkce se stala symbolem Applu coby společnosti, která se staví na stranu ochrany soukromí, a zároveň trnem v oku firmám závislým na reklamě, zejména Facebooku, který proti ní v minulosti otevřeně vystupoval.

Evropské úřady však tvrdí, že Apple tímto krokem zneužívá své silné postavení. Německý antimonopolní úřad proto už v roce 2022 zahájil šetření, zda si Apple sám neposkytuje výhodnější přístup k uživatelským datům než ostatním vývojářům. Letos v únoru pak došel k předběžnému závěru, že tím společnost skutečně porušuje hospodářskou soutěž. Ještě dál zašla Francie, která Applu v březnu 2025 udělila pokutu ve výši 150 milionů eur s odůvodněním, že proces vypnutí sledování je pro uživatele zbytečně složitý a pro vývojáře nespravedlivý. Podobné vyšetřování teď probíhá i v Itálii, kde se očekává rozhodnutí v nejbližších měsících.

Apple se proti těmto závěrům brání a tvrdí, že App Tracking Transparency nijak neupřednostňuje jeho vlastní služby. Podle jeho slov jde o nástroj, který má chránit uživatele před nežádoucím sledováním a zneužíváním jejich dat. V prohlášení pro agenturu DPA uvedl, že některé návrhy evropských úřadů by mohly zásadně oslabit smysl celé funkce, a pokud by k tomu došlo, musel by jí v Evropě vypnout úplně. „Intenzivní lobbistické aktivity v Německu, Itálii a dalších zemích mohou přinutit Apple k odstranění této funkce, což by bylo na újmu evropským uživatelům,“ stojí v prohlášení.

Případné vypnutí App Tracking Transparency by přitom mělo velké důsledky. Uživatelé by ztratili jednoduchou kontrolu nad tím, které aplikace sledují jejich chování, a reklamní společnosti by opět získaly přístup k údajům, které ATT dosud blokovala. Šlo by tedy o zásadní krok zpět v oblasti ochrany soukromí, na které si uživatelé iPhonů za poslední roky zvykli.

Apple však už prý regulatorním úřadům předložil několik návrhů, které by mohly zachovat funkčnost ATT s tím, že bude i nadále usilovat o to, aby ji mohl v Evropě nabízet. Jak se situace vyvine, ukážou až následující měsíce, jisté ale je, že pokud by ATT skutečně skončila, znamenalo by to největší zásah do systému ochrany osobních dat v historii iOS.

