YouTube vám pomůže s rozpoznáváním AI videí

Populární videoplatforma YouTube spouští novou funkci, která má pomoci tvůrcům bránit se proti neautorizovanému využití jejich podoby v obsahu generovaném umělou inteligencí. Nástroj s názvem AI Likeness Detection umožní rozpoznat a nahlásit videa, v nichž je pomocí AI napodobena tvář nebo hlas konkrétního tvůrce bez jeho souhlasu.
Deepfake pod kontrolou
Podle vyjádření YouTube má tato novinka chránit identitu tvůrců a zamezit šíření klamavého či manipulativního obsahu. V době, kdy jsou AI generované deepfaky čím dál přesvědčivější, chce YouTube předejít situacím, kdy by se diváci mohli mylně domnívat, že tvůrce něco řekl nebo udělal. Nový nástroj je dostupný v prostředí YouTube Studio, konkrétně v sekci „Content Detection“. Tvůrce si po ověření identity – které vyžaduje nahrání platného dokladu a krátkého selfie videa – může zobrazit přehled všech videí, u nichž systém rozpoznal jeho podobu vytvořenou umělou inteligencí.
Funkce se nejprve zpřístupňuje vybraným členům YouTube Partner Programu – těm, kteří mohou mít podle YouTube „nejnaléhavější potřebu“ tuto možnost využít, například známým tvářím nebo populárním tvůrcům. Postupné rozšiřování bude probíhat v následujících měsících a všichni monetizovaní tvůrci by měli získat přístup do ledna 2026.
Tento krok zapadá do širší strategie YouTube, která se snaží vyrovnat s rychlým rozvojem generativní AI. Platforma už dříve oznámila, že bude vyžadovat označování AI generovaného obsahu a poskytne divákům nástroje, jak takový obsah rozpoznat.
Zároveň reaguje i na tlak evropských a amerických regulačních orgánů, které volají po větší transparentnosti při využívání umělé inteligence ve veřejném prostoru.