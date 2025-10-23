Proč se oranžové iPhony 17 Pro (Max) mění v růžové

Na sociálních sítích se v uplynulých dnech začaly objevovat fotografie iPhonu 17 Pro v odstínu Cosmic Orange, který se po čase údajně proměnil v růžovou či růžově-zlatou barvu. Na první pohled to působí jako bizarní vada nebo dokonce nový „chameleoní“ efekt od Applu – realita je však mnohem prozaičtější a má (nejspíš) co do činění s chemií.
Jeden z uživatelů Redditu zveřejnil snímek svého iPhonu 17 Pro, jehož původně sytě oranžový hliníkový rám se během několika týdnů zbarvil do světle růžového tónu. Podobné případy se následně objevily i na TikToku – většinou se změna týkala okraje telefonu a okolí fotomodulu, tedy míst, kde se nejčastěji provádí čištění. Ačkoli tyto případy zaujaly pozornost médií, nejde o rozšířený problém, nýbrž o ojedinělé situace, které mají jedno společné jmenovatele – čisticí prostředky s obsahem peroxidu vodíku.
Fotogalerie
Rám iPhonu 17 Pro je vyroben z eloxovaného hliníku, tedy kovu s uměle vytvořenou ochrannou vrstvou. Ta zajišťuje odolnost vůči korozi i rovnoměrné zabarvení povrchu. Problém nastává ve chvíli, kdy se tato vrstva dostane do kontaktu s peroxidovými nebo bělícími čističi. Peroxid vodíku totiž působí jako silné oxidační činidlo, které ochranný film narušuje. Výsledkem může být vyblednutí, nerovnoměrné zbarvení či matný povrch – a právě to dost možná způsobuje, že se oranžový odstín vizuálně mění v růžový.
Apple na svých oficiálních stránkách pro podporu uživatelů výslovně upozorňuje, aby se produkty nečistily prostředky obsahujícími peroxid vodíku nebo bělidla.
Doporučuje místo toho:
- používat měkký, mírně navlhčený hadřík bez žmolků,
- vyhnout se vniknutí vlhkosti do otvorů,
- a po dezinfekci zařízení osušit vodou navlhčeným hadříkem.
Tímto způsobem se zabrání jak chemickému poškození, tak estetickým změnám povrchu.
Pokud už nějaký čisticí prostředek používáte, zkontrolujte složení. Mnoho přípravků označených jako „dezinfekční“ nebo „univerzální“ obsahuje právě peroxid vodíku, i když to na první pohled není zřejmé.
Vhodnou alternativou je čistá voda, isopropylalkohol (max. 70 %) nebo oficiální čisticí hadřík od Applu.