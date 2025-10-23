Apple upozorňuje vydavatele na vánoční termíny pro Apple Books

Společnost Apple rozeslala vydavatelům upozornění týkající se plánovaných vydání knih na platformě Apple Books během sváteční sezóny. Pokud máte v plánu publikovat svůj titul mezi 24. listopadem 2025 a 5. lednem 2026, je nutné dodržet přísně stanovené termíny pro dodání finálních souborů.
Apple zveřejnil harmonogram, podle kterého musí být knihy nahrány prostřednictvím iTunes Connect nejpozději k uvedeným datům. Knihy odeslané po těchto termínech nemusí být k dispozici ve stanovený den vydání, což může výrazně ovlivnit marketingové kampaně a plánované prodeje během vánoční sezóny.
Apple zároveň upozorňuje, že v období od 22. do 29. prosince 2025 bude kvůli vysokému objemu zpracování omezeno provádění změn. Doporučuje proto odeslat všechny důležité aktualizace, změny cen nebo úpravy práv včas, ještě před tímto obdobím.
Pro vydavatele i nezávislé autory to znamená nutnost pečlivého plánování, nejen samotného vydání knih, ale i marketingových aktivit. Vzhledem k tradičně vysokému zájmu o elektronické knihy během svátků je dodržení termínů klíčové pro úspěšné uvedení titulů na trh.